Venezia, capitale dell’acqua: dal 21 al 25 marzo il Festival Aquamour

Dal primo giorno di primavera (21 marzo) all’anniversario della leggendaria fondazione di Venezia (25 marzo), in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua 2025, la città lagunare ospiterà Aquamour, il festival ideato e diretto da Barbara Albasio.

Questa kermesse multidisciplinare celebra l’elemento che costituisce gran parte del nostro pianeta: l’acqua. Spettacoli, conferenze, workshop ed esposizioni animeranno Venezia con un palinsesto ricco di eventi, tutti dedicati alla valorizzazione e alla tutela di questa preziosa risorsa.

Aquamour è parte di un progetto più ambizioso: trasformare Venezia nella capitale mondiale dell’acqua attraverso la creazione della VENICE AQUA VALLEY, un centro europeo e globale dedicato alla biomimetica acquatica. In prima linea in questa iniziativa vi è l’Associazione SUMus, che da anni promuove attività scientifiche e didattiche d’avanguardia e ha scelto Venezia come laboratorio per il futuro.

Gli spazi più iconici della città faranno da cornice a tavole rotonde e conferenze:

• Piazza San Marco ospiterà gli incontri presso The Home of the Human Safety Net

• LeonardH₂O sarà il cuore dello showroom dedicato alle start-up di biomimetica

• La Serra dei Giardini Reali si trasformerà nell’AquaPadiglione

• Giudecca, Fàbrica 33 e Fucina del Futuro accoglieranno suggestive esposizioni

La musica avrà un ruolo di primo piano nel festival, con concerti che trasformeranno la laguna in un palcoscenico a cielo aperto:

• Sabato 22 marzo, ore 16:30, Pescheria di Rialto – Onde d’acqua, di musica & di amore, un happening partecipativo dal forte impatto emozionale

• Lunedì 24 marzo, ore 20:00, Teatro Goldoni – Aqua Serenissima, un incantevole quintetto diretto da Do Montebello

Il cinema sarà protagonista martedì 25 marzo alle ore 21 con la proiezione di Panorami Sommersi al Cinema Rossini. Alla serata parteciperanno il regista Samuele Gottardello e l’attrice Eleonora Vallone, fondatrice dell’AQUAFILMFESTIVAL. Durante l’evento saranno assegnati i prestigiosi premi Paladino del Mare e Cavalier dell’Acqua.

Tra gli illustri ospiti di Aquamour:

• Gunter Pauli, fondatore della Blue Economy e dell’iniziativa ZERI (Zero Emission Research Initiative)

• Andrea Rinaldo, Premio Nobel dell’Acqua 2023, ideatore di un innovativo modello di ottimizzazione delle risorse idriche

• Marta Musso, biologa e creatrice di Possea, un laboratorio itinerante dedicato all’esplorazione del mondo invisibile del plancton

Il Gruppo SAVE, gestore del Polo Aeroportuale del Nord Est (Venezia, Treviso, Verona, Brescia), è il main sponsor del Festival Aquamour e del progetto Aqua Valley.

Un appuntamento imperdibile per chi crede in un futuro sostenibile e vuole riscoprire il legame profondo tra Venezia e la sua laguna.