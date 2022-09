Laura (Laura Paredes), è una botanica che improvvisamente scompare.

La città argentina di Trenque Lauquen (significa “lago o laguna rotonda” in lingua mapuche) è il luogo di questa misteriosa sparizione. Sono due uomini, il fidanzato di Laura, Rafael (Rafael Spregelburd) e il suo collega Ezeziel/Chicho (Ezequiel Pierri) che ripercorrono gli ultimi giorni di Laura in città.

Mentre Rafael collega la sua scomparsa a imbrogli legati al lavoro, il desolato e tranquillo Ezekiel pensa alle confidenze intime che lui e Laura si erano fatti poco prima che si perdessero le tracce della donna.

Trenque Lauquen è un lavoro impegnativo, diviso in due lunghe parti (due ore la prima, poco più di due ore la seconda) “Questo film fa parte di un’idea più ampia: un gruppo di film in cui lo stesso personaggio vive vite diverse in diverse città della provincia di Buenos Aires. Il primo film della saga s’intitola Ostende ed è il mio primo da regista. Il personaggio – Laura – è sempre interpretato da Laura Paredes. E la regista, io stessa, è sempre Laura. Forse troppe Laura. Ma un’idea centrale percorre l’intera saga: una sorta di Sherlock Holmes al femminile, sperduta nelle città e desiderosa di vivere avventure più di ogni altra cosa. Un film popolato da donne di diverso tipo. Donne che inseguono donne. Detective donne. Donne scienziate. Donne che, per motivi diversi, fuggono. Le cartografie dei libri come mappe per vivere. La maternità. La conquista del territorio. Uomini innamorati. La nobiltà di alcuni uomini. L’idiozia degli stessi. La burocrazia e i fiori. La città. Gli esseri umani. Gli animali. Le piante. L’ignoto.”

Di difficilissima distribuzione, almeno qui in Italia, è un film che ruota intorno al mistero di questa donna, prima ricordata e raccontata dai due uomini, entrambi innamorati di lei, ma mai messi in scena come rivali. Questa vicenda a poco a poco svela altri segreti, come quello di un’altra donna scomparsa decenni fa; il segreto di una città dove un incidente soprannaturale rimane un mistero; e il segreto delle pianure dove vagava la donna perduta. È un viaggio movimentato da amore, perdita, desiderio, libertà e rinascita (parola chiave di lettura per questo film) quello che porta la regista (qui al suo quarto film) a indagare minuziosamente, perdendosi anche a raccontare altri intrecci di vita, sulla sua protagonista.

Scritto da Citarella e dall’attrice protagonista Laura Paredes, Trenque Lauquen è coprodotto da El Pampero Cine, a cui Citarella si è unita nel 2005, e dal distributore tedesco Grandfilm.