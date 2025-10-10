Trai boschi della Giura francese (al confine con la Svizzera), la coppia composta da Michel e Cathy ha una piccola azienda agricola che vende alberi di Natale e fornisce pellet ai supermercati. I due hanno debiti, e un figlio sulla soglia dell’adolescenza che parla poco, i medici hanno detto che non è come gli altri suoi coetanei. Manca poco a Natale, quando Michel, cercando di evitare un orso sulla strada, causa involontariamente un incidente che cambierà la sua vita, e quella di Cathy, ma anche quella di alcune persone del villaggio dove vivono.

Il regista Franck Dubosc, ritagliandosi il ruolo da protagonista, ha scritto con Sarah Kaminsky una crudele commedia nera ben dialogata, che si ispira ai noir dei Cohen, Fargo in primis, stemperando le scene dark e adattando i tempi comici allo stile del cinema francese.

Un crimine imperfetto è un film irresistibile nel suo genere.

Ogni scena che echeggia di surreale, come spesso surreale è la vita stessa, da un lato è convincente per come usa il genere noir come risorsa tra colpi di scena, gag, situazioni paradossali, dall’altro è una sorpresa che provoca spesso delle risate.

Mai cinico, Un crimine imperfetto deve molto all’interpretazione sobria, talvolta impassibile, e perfetta, di un cast formidabile.