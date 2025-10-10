TRON: Ares. Il nuovo capitolo del franchise di TRON nelle sale italiane

TRON: Ares, terzo capitolo dell’innovativo franchise di TRON, dal 9 ottobre nelle sale italiane.

Il film segue un programma altamente sofisticato, Ares, che viene inviato dal mondo digitale a quello reale per una pericolosa missione, segnando il primo incontro dell’umanità con esseri dotati di intelligenza artificiale.

Il film è diretto da Joachim Rønning e interpretato da Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro, Cameron Monaghan, con Gillian Anderson e Jeff Bridges. Sean Bailey, Jeffrey Silver, Justin Springer, Jared Leto, Emma Ludbrook e Steven Lisberger sono i produttori, mentre Russell Allen è il produttore esecutivo.

La rock band Nine Inch Nails, vincitrice di un Grammy®, ha composto la colonna sonora di TRON: Ares e ha pubblicato “As Alive As You Need Me To Be”, il primo singolo dell’album della colonna sonora e il primo brano ufficiale della band dopo cinque anni.

In occasione del global press tour di TRON: Ares, il terzo capitolo della rivoluzionaria saga targata Disney, il regista Joachim Rønning e i membri del cast Jared Leto (anche produttore) e Jodie Turner-Smith sono arrivati a Milano per partecipare a un imponente stunt immersivo, ispirato all’universo visivo del film. Nel quartiere di Portanuova, la UniCredit Tower si è illuminata di rosso grazie a un emozionante light e mapping show, con giochi di luce e proiezioni di contenuti esclusivi del film che hanno trasformato l’intera area in un’esperienza ipertecnologica.

Portanuova è stata scelta come cornice ideale per lo stunt grazie alla sua identità fortemente innovativa e internazionale: un quartiere simbolo della Milano contemporanea, dove architettura d’avanguardia e tecnologia si fondono perfettamente con l’estetica dell’universo di TRON: Ares. La UniCredit Tower è stata protagonista di uno spettacolare video mapping grazie all’utilizzo di sistemi di proiezione di ultima generazione, mentre fasci luminosi irradiati dal basso e un impianto architetturale di neon e LED hanno avvolto Portanuova in un’atmosfera futuristica.

Il fulcro scenografico dello show che ha coinvolto i filmmaker e i membri del cast è stata la leggendaria Lightcycle, una rivisitazione del design dell’iconico veicolo a due ruote simile a una delle motociclette del film originale, posizionata al centro del distretto su una pedana LED.

Con questo straordinario evento, The Walt Disney Company Italia ha coniugato innovazione, spettacolo e architettura contemporanea, trasformando uno dei luoghi simbolo di Milano in una vera e propria “arena futuristica” per celebrare l’uscita di TRON: Ares.

