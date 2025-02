Università di Padova e Teatro Stabile del Veneto insieme per “Performing Science”, tra ricerca scientifica e palcoscenico

Nel cartellone di “Maddalene Factory” al Teatro Le Maddalene Padova torna l’appuntamento con Performing Science , dieci incontri tra ricerca scientifica e teatro, con i testi composti da Nicolò Targhetta con l’obiettivo di far dialogare sul palcoscenico attori e ricercatori, trasformando anche gli argomenti di studio più ostici in talk appassionanti.Ad aprire la rassegna, mercoledì 19 e giovedì 20 febbraio, alle ore 19.30, sarà l’appuntamento Sport e fioritura di sé. Appunti filosofici per allenare il corpo con la testa con il ricercatore Simone Grigoletto. Un incontro per riflettere su come lo sport modella le nostre vite: la pratica sportiva sembra essere un’attività che può dare un senso alla nostra vita e, in questi termini, si pone come un’operazione filosofica per eccellenza. Quali sono le nostre mancanze e quali i nostri talenti? Qual è (se c’è) il limite dell’essere umano? Si prosegue poi con due serate dedicate alla matematica. Il 26 e il 27 febbraio, sempre alle ore 19.30, la ricercatrice Valentina Casarino porterà sul palco Hardy e Littlewood: una collaborazione matematica.A parlare di calo demografico sarà, poi, la ricercatrice Alessandra Minello in un appuntamento dal titoloSenza figli. Scelte e ostacoli nella vita di oggi in programma per il 5 e il 6 marzo, ore 19.30. La rassegna prosegue sui temi sociali: Nuovi poveri. Tra fake news e riforme sociali mancate è il titolo dell’incontro con la ricercatrice Giorgia Nesti che si terrà il 12 e 13 marzo. Chiude infine la rassegna un talk sulla mobilità del domani. L’auto del futuro: siamo pronti? è il tema portato sul palco dal ricercatore Marco Giordani il 17 e il 18 marzo, alle ore 19.30. Nelle dieci serate, curate dalla regista Sonia Soro, gli attori Giulia Briata e Cristiano Parolin dialogheranno con ricercatori e ricercatrici dell’Università di Padova. Per ulteriori informazioni cliccare il seguente link https://risorse.teatrostabileveneto.it/performing-science