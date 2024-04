Vela d’Artista per l’estate in laguna, dalla Biennale Arte alla Mostra del Cinema

In concomitanza con l’apertura della 60. Esposizione Internazionale d’Arte – La Biennale di Venezia, mercoledì 17 aprile 2024 – Edipo Re inaugura la seconda edizione del progetto Vela d’Artista, con l’opera site-specific AdE_Vela_Rapido di Atelier dell’Errore (AdE), collettivo dedicato alle arti visive e alla performance, con il supporto di Collezione Maramotti e il contributo di Gianni Belletti. Il progetto Vela d’Artista prevede la progettazione e la creazione di una vela per Edipo Re, imbarcazione cara a Pier Paolo Pasolini, da parte di artisti contemporanei capaci di intessere tra loro valori quali la sostenibilità ambientale e l’inclusione sociale. Per la seconda edizione del progetto Atelier dell’Errore propone AdE_Vela_Rapido, una randa alta10 metri e larga 5. In occasione delle giornate inaugurali di Biennale Arte, l’imbarcazione, inedito padiglione galleggiante, accoglierà il pubblico in bacino San Marco da mercoledì 17 a domenica 21 dalle ore 12.00 alle ore 17.00.

Successivamente l’imbarcazione diventerà padiglione itinerante nella Laguna di Venezia per tutta la primavera e l’estate del 2024, fino ad approdare, tra la fine agosto e l’inizio di settembre, alla Mostra del Cinema. Caratteristica principale di questa vela è quella di accogliere fisicamente al suo interno l’opera grafica progettata dal collettivo per questa edizione. AdE, grazie alla stretta collaborazione tecnica con una storica veleria, ha concepito un’opera in cui il disegno diventa la struttura, l’anima portante della vela. Per il supporto del disegno il collettivo ha scelto un materiale altamente simbolico: 50 coperte isotermiche di soccorso, unite l’una all’altra per creare due enormi sfondi argento e oro. La creatura scelta da AdE per accamparsi e animare questa vela è bifronte(un volto per ogni suo lato) con un corpo multiforme composto da elementi legati fra loro da un tessuto tendineo dettagliatissimo. Questi elementi alludono alla possibilità di contenere, di conservare, una sorta di corpo vascolare. Il progetto è curato e coordinato da Sibylle Righetti, direttrice generale di Edipo Re, con la collaborazione di Silvia Jop, direttrice artistica di Edipo Re. La vela è stata prodotta grazie alla collaborazione con Velman Sails e con il generoso supporto di Collezione Maramotti. Il progetto Vela d’Artista è reso possibile grazie al sostegno di Gianni Belletti.

AdE_Vela_Rapido di Atelier dell’Errore per Edipo Re

Vela D’Artista – Seconda Edizione

17 – 21 Aprile 2024, ore 12.00 – 17.00

Giardinetti Reali, San Marco 2, Venezia