In occasione dei 1600 anni della sua fondazione la città di Venezia renderà omaggio al suo figlio musicale più celebre, Antonio Vivaldi: nasce infatti a partire da quest’anno il Vivaldi Festival, manifestazione dedicata al più celebre compositore della Serenissima.

Nata da un’idea di Enrico Castiglione, regista e direttore artistico di fama internazionale, la prima edizione del Vivaldi Festival si svolgerà a Venezia a partire dal prossimo 21 settembre per poi concludersi il 21 ottobre.

Il Vivaldi Festival, fin dalla sua prima edizione, è tra i festival di rilievo nazionale riconosciuti dal Ministero della Cultura ed ha la collaborazione e il supporto della Regione Veneto e del Comune di Venezia. Vede, inoltre, la partecipazione delle maggiori istituzioni veneziane, tra cui l’Istituto Italiano Antonio Vivaldi della Fondazione Cini.

In programma concerti ed eventi tutti nel segno di Vivaldi, alcuni dei quali trasmessi dalla RAI con la regia di Enrico Castiglione, che si svolgeranno in luoghi storici legati alla memoria del Prete Rosso, come la Chiesa della Pietà, nel cui orfanotrofio Vivaldi fu maestro e animatore instancabile, la Chiesa di San Giovanni in Bragora, dove il grande musicista fu battezzato, la Basilica di Santa Maria della Salute, nonché nelle più antiche chiese e basiliche e nei più importanti palazzi della città.

Nutrita e prestigiosa la schiera delle stelle della musica barocca che si esibirà, tra cui Vivica Genaux, Gemma Bertagnolli, Sara Mingardo, Giovanna Dissera Bragadin, Sonia Prina, Silvia Dalla Benetta, direttori specializzati come Francesco Fanna, Fabio Biondi, Roberto Zarpellon, gruppi e orchestre come i Sonatori della Giocosa Marca, l’Oficina Musicum Venetiae, la Venice Academy Baroque Orchestra and Chorus, l’Europa Galante, ma anche i giovani dell’Accademia Vivaldi della Fondazione Cini e violinisti come Uto Ughi: il tutto sotto la regia di Enrico Castiglione. Ospite d’eccezione, Cecilia Bartoli, alla quale verrà assegnato il Premio Vivaldi d’oro.

