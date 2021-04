Verdi e la Fenice, il teatro ai Millenials

Lunedì 26 aprile 2021 alle ore 19.00 il Teatro La Fenice propone Verdi e la Fenice, il concerto lirico annunciato in live streaming per sabato 24 aprile, ma ora aperto al pubblico. Poiché la capienza del teatro sarà ridotta, resterà confermata la diretta web sul sito e sul canale YouTube del Teatro. Giuseppe Verdi ebbe con La Fenice un rapporto speciale. Il programma del concerto punta i riflettori sulla scrittura vocale per baritono e basso. Protagonisti saranno infatti il baritono Luca Salsi e il basso Michele Pertusi. Ernani (1884), Attila (1846), Rigoletto (1851), La traviata (1853) e Simon Boccanegra (1857) sono le cinque opere che il musicista scrisse su commissione del Teatro La Fenice e che qui debuttarono. Spesso gli esiti furono incerti e le accoglienze titubanti. Non poteva che essere così con un compositore alla ricerca di nuove forme espressive quale fu Verdi.

La direzione musicale sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro La Fenice sarà affidata a Stefano Ranzani, in sostituzione dell’annunciato Riccardo Frizza. I ruoli comprimari saranno interpretati dal mezzosoprano Chiara Brunello, dal tenore Cristiano Olivieri, dal baritono Armando Gabba e dal basso Matteo Ferrara. Maestro del Coro Claudio Marino Moretti.

I biglietti a 2€ saranno destinati esclusivamente ai Millennials, i giovani tra i 18 e i 30 anni che potranno acquistare due posti nei palchi se congiunti. I posti singoli potranno essere acquistati in galleria e loggione. La platea sarà occupata dall’orchestra, pertanto non ci saranno posti a sedere. Il titolo di accesso potrà essere acquistato lunedì 26 aprile 2021 a partire dalle ore 11.00 tramite il sito www.teatrolafenice.it

Sono confermate misure di sicurezza come entrate differenziate, misurazione della temperatura corporea all’entrata, gel igienizzante in vari punti del Teatro.

Tutti i concerti trasmessi in diretta streaming sono gratuiti e resteranno disponibili sul canale YouTube del Teatro per i prossimi mesi.

Luca Benvenuti