Ora, la loro missione è la ricerca dei resti del loro caposquadra caduto in guerra e di un tesoro nascosto (un deposito segreto di lingotti d’oro statunitensi destinato a pagare le truppe del Vietnam del Sud, trovato in un aereo precipitato, nascosto per poi tornare a prenderli). Accompagnati dal figlio di Paul (Jonathan Majors), si ritrovano a fare i conti con le ferite mai sanate della guerra del Vietnam.

Lee crea sequenze di combattimenti nella giungla in flashback per i 4 uomini (che non vengono “fatti” ringiovanire, ma messi in scena nel passato come sono nel presente), talvolta inserendo foto d’archivio e clip di cinegiornali, e, con un montaggio riuscito, le interseca alla vita di questi veterani che non hanno mai smesso il braccio di ferro con quell’esperienza traumatica, in conflitto emotivo tra orgoglio e disperazione nei confrondi di una Patria che li ha spediti nel Sud-Est asiatico a difenderla, pur sbeffeggiandoli con espressioni razziste, e non solo, come niger.

Il direttore della fotografia Newton Thomas Siegel fa un uso straordinario dei 16mm, in un rapporto di formato 4: 3 traccia, con un uso sapiente e granuloso della luce, una linea di demarcazione tra le due epoche.

Spike Lee ha diretto, co-sceneggiato (con Danny Bilson, Paul DeMeo, Kevin Willmott), prodotto questo turbine, come dicevamo, di generi e idee. Interessante la prima metà, ha ritmo ed è avvincente. Il suo stile che si contraddistingue nell’essere contraddittorio, qui non è da meno, anzi rimarcato. La seconda metà si sfilaccia, la narrazione diventa intricata. Entrano in scena stereotipi, congetture iperboliche, elementi troppo pittoreschi (un francese – Jean Reno – senza scrupoli).

La percezione che arriva a noi è diversa da quella che riceve un pubblico statunitense dove, proprio oggi, sta esplodendo una legittima ribellione contro un razzismo primatista. I plausi rivolti a Lee si riferiscono alla sua tempestività con questo film che alla fine cita #blacklivesmatter.

Nulla da dire a riguardo. Artisticamente parlando, è un esuberante esercizio di stile attraverso il quale Lee disserta sull’America e la sua storia.