A Cavallino Treporti “Nel mare ci sono i coccodrilli”, storia di immigrazione

La Piazza delle Arti, il festival di teatro danza arti performative e cinema diretto da Alessio Nardin, si avvia, dopo una lunga serie di esauriti, alla conclusione. Nel Teatro Comunale di Cavallino Treporti venerdì 12 aprile alle 21 va in scena, in prima rappresentazione nel Veneto, Nel mare ci sono i coccodrilli Storia vera di Enaiatollah Akbari di e con Christian Di Domenico, tratto dall’omonimo libro di Fabio Geda., che cura assieme a Di Domenico anche l’adattamento del testo che racconta la storia di Enaiatollah Akbari nato nell’Afghanistan martoriato dalle guerre. Lo spettacolo ne ripercorre tutta la vita, dalla nascita fino al viaggio che l’ha condotto in Italia. Una storia vera, quindi, fra l’altro di un giovane apppartenente ad una minoranza perseguitata dai talebani al punto che, costretto a rifugiarsi in Pakistan con la madre, proprio da questo paese partirà per l’Italia. Nel viaggio diventa un uomo portando sempre in tasca le parole di suo padre e le promesse fatte a sua madre. Poi finalmente arriva, si ferma. Ritorna a essere un po’ bambino, di nuovo figlio, nostro, del mondo, del tutto.

<<Portare in scena un romanzo di questo calibro è operazione non banale e ardita – ci dice Alessio Nardin – Proprio er questo ho voluto Christian Di Domenico al Festival che dirigo: il rischio artistico e la capacità di valorizzarlo è uno degli aspetti imprescindibili di un evento performativo.>> Prenotazione biglietti a segreteria@accademiaduse.it o al numero 338 9581964 (con messaggio whatsapp o telefonata).