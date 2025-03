A Cavallino Treporti (Ve) debutta “Love in Shakespeare” dell’Accademia Duse di Asolo

Prosegue il festival Piazza delle Arti a Cavallino Treporti. Venerdì 7 marzo alle 21 va in scena al Teatro Comunale di Cavallino Treporti Love in Shakespeare, nuovo allestimento dell’Accademia Eleonora Duse – Centro Sperimentale di Cinema e Arti Performative di Asolo. Lo spettacolo è l’intreccio di trame che si dipanano con leggerezza, ironia e momenti di intensa umanità, attraverso scene che si ispirano a opere di Shakespeare. La regia è del maestro Alessio Nardin, direttore dell’Accademia Duse. Ciò che ne emerge è una drammaturgia percorsa dall’amore e dalla miseria umana che spesso lo accompagna, nelle sue forme più meschine e ridicole: un viaggio attraverso le virtù ed i peccati capitali. Lo sviluppo della trama è impreziosito da musiche dal vivo, canti popolari, combattimenti, pantomime, momenti di poesia e satira sociale. Lo spettacolo è animato da intrighi, travestimenti, trasformazioni, colpi di scena e agnizioni .Fra l’altro vede in azione le maschere grottesche derivate da quelle classiche, inserite in un contesto moderno con ricadute positive sull’originalità della drammaturgia.Ne sono interpreti Zaccaria Barraco, Arianna Castriota, Ciardiello Luca, Anastasyia Dutchak , Debora Gigli, Anna Mattiazzo, Lisa Pachetti, Eva Rabacchin, Ilaria Talamoni, Alessandra Zanzani, Volodymyr Zhyrko. I costumi sono dell’ atelier Bacci, le maschere di Renzo Sindoca e Stefano Perocco di Meduna.Biglietti intero € 10 – ridotto € 8 (fino a 26 anni e over 65) in vendita dalle 20 di venerdì 7 in teatro. Prevendita biglietti online su www.arteven.it vivaticket.com e relativi punti vendita Info cell 3389581964 solo whatsapp