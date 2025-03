Al Teatro Goldoni Ciarlatani, satira fra prosa e cinema

Silvio Orlando sale da protagonista sul palco del Teatro Goldoni, dal 7 al 9 marzo, per portare in scena Ciarlatani, (Los Farsantes) uno spettacolo scritto e diretto di Pablo Remón con la traduzione da Davide Carnevali. Ciarlatani racconta la storia di due personaggi legati al mondo del cinema e del teatro. Anna Velasco è un’attrice la cui carriera è in fase di stallo. Dopo aver recitato in piccole produzioni di opere classiche, ora lavora come insegnante di pilates e nei fine settimana fa teatro per bambini. Tra soap opera televisive e spettacoli alternativi, Anna è alla ricerca del grande personaggio che la farà finalmente trionfare. Diego Fontana è, invece, un regista di successo di film commerciali che si sta imbarcando in una grande produzione: una serie da girare in tutto il mondo, con star internazionali. Un incidente lo porterà ad affrontare una crisi personale e a ripensare la sua carriera.

Questi due personaggi sono collegati dalla figura del padre di Anna, Eusebio Velasco, regista di culto degli anni ‘80, scomparso e isolato dal mondo. In questo percorso gli interpreti, al fianco di Silvio Orlando anche Francesca Botti, Francesco Brandi, Blu Yoshimi, si fanno carico di parecchi personaggi. << L’insieme è costruito con capitoli in parte indipendenti, che formano una struttura più vicina al romanzo che al teatro. – scrive in una nota Pablo Remón – L’intenzione è che Ciarlatani sia una narrazione eminentemente teatrale, ma con un’aspirazione romanzesca e cinematografica.>>

Sabato 8 marzo, alle 17.00, si terrà al Fondaco dei Tedeschi l’appuntamento con A scena aperta, l’incontro tra pubblico ed interpreti.

Nell’ambito dell’iniziativa Universitari a teatro è possibile assistere allo spettacolo al prezzo di 5€ Visita la pagina UaT

Teatro Goldoni

Ciarlatani

di Pablo Remón

Ven 7 marzo ’25 ore 20.30

Sab 8 marzo ’25 ore 19.00

Dom 9 marzo ’25 ore 16.00