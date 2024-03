A Mestre debutta Avantintrio, il nuovo spettacolo di Marco e Pippo

Triplo appuntamento imperdibile a Mestre con Marco e Pippo: il trio comico porta in scena per tre giorni consecutivi al Teatro Corso il nuovo spettacolo Avantintrio, venerdì 8 e sabato 9 marzo alle 21.15 e domenica 10 marzo in replica straordinaria alle 16.30.

Con Avantintrio Marco e Pippo (Marco Zuin, Filippo Borille, Gaetano Ruocco Guadagno) scelgono un gioco di parole che non solo rafforza ulteriormente la loro identità di un unico essere comico a tre teste, ma allo stesso tempo richiama e racconta il concetto di movimento.

Lo spettacolo infatti è un viaggio “avanti e indrio” per il Veneto, per raccontare tra divertimento e risate le bellezze e le caratteristiche del nostro territorio anche a chi veneto non è.

L’uso della lingua veneta dialettale rappresenta la cifra stilistica del trio: scelta dal gruppo come caratteristica espressiva di un territorio, concorre a potenziare la natura dei personaggi e viene apprezzata da un pubblico sempre più vasto, proveniente anche da altre regioni d’Italia.

Nel nuovo spettacolo non mancheranno gli storici personaggi che sono entrati nel cuore del pubblico da anni, ma saranno presenti anche caratteri inediti che già hanno fatto capolino nel podcast Bajiji, ultimo progetto editoriale del trio.

Per continuare su questo obiettivo e arricchire ulteriormente la loro folle visione comica della vita, questa volta Marco e Pippo si sono avvalsi della collaborazione di Dario Tajetta, autore di numerosi programmi televisivi di intrattenimento e comici in onda su Mediaset, RAI, Sky, MTV.

Biglietti in vendita sui circuiti Vivaticket e Ticketone (elenco punti vendita sul territorio al sito www.dalvivoeventi.it)