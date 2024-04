A Mestre Francesco De Carlo con “Bocca mia taci” chiude “Io sono comico”

Gran finale al Teatro Toniolo di Mestte per la stagione 2023-2024 di Io sono comico: martedì 16 aprile (ore 21.00) Francesco De Carlo porta in scena il nuovo spettacolo Bocca mia taci, un lavoro senza censure e senza filtri come è nello stile della corrosiva stand-up comedy dell’artista romano.

De Carlo è reduce dai successi negli Stati Uniti: da quest’anno è il primo comico italiano resident del Comedy Cellar di New York, il più importante comedy club al mondo.Presente sin dal 2005 in radio in programmi come RadioMegachip e Chiamata a carico, nel 2012 debutta in televisione apparendo in Un, Due, Tre, Stella!, una trasmissione satirica di Sabrina Guzzanti. A partire dal 2014 si esibisce nel programma Stand up Comedy sul canale Comedy Central e inoltre lavora come autore e interprete nella trasmissione di Rai 3 Nemico Pubblico. Nel 2017 scrive il suo primo spettacolo di stand-up comedy, Comfort Zone, che porta in tournee su vari palchi di eventi internazionali come quello del Fringe Festival di Edimburgo.

Inizia così a esibirsi dal vivo in lingua inglese e poi realizza per la Rai il programma Tutta colpa della Brexit mentre nel 2019 collabora con Netflix per lo speciale Cose di questo mondo.

Nel 2021 Francesco De Carlo torna su Comedy Central per il programma Data Comedy Show e l’anno successivo porta Limbo, il suo nuovo spettacolo, su diversi palchi.

Tra i progetti più recenti dell’artista c’è lo spettacolo History of Rome, a comedy show in English che porta a teatro nel 2023 e il programma Pour parler che conduce insieme a Maria Di Biase e a Corrado Nuzzo.

Prevendite: biglietteria Teatro Toniolo e circuito Vivaticket (online e nei punti vendita sul territorio – elenco su www.dalvivoeventi.it)

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00

Info: www.culturavenezia.it/toniolo