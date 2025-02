Dopo il fortunato esordio con Ho fatto il Classico, Pierluca Mariti torna a teatro con un nuovo monologo ironico e divertente, Grazie per la domanda, mercoledì 19 febbraio (ore 21.00), al Teatro Toniolo di Mestre, ottavo appuntamento della rassegna I Comici 2024-2025.

Mariti ha un passato da manager in una multinazionale. Poco prima della pandemia, rispolverò la sua passione per l’intrattenimento, prima con la stand-up comedy, poi sul proprio profilo Instagram @piuttosto_che. Dal 2021 al 2023 ha portato il suo spettacolo comico, Ho fatto il Classico, a lungo. A settembre di due anni fa è uscito il suo primo romanzo, Niente di che, edito da Rizzoli. Il comico romano, conosciuto online anche come @piuttosto_che, prova a mettere ordine ai pensieri e a raccontare ciò che normalmente non porta sugli schermi dei social. Grazie per la domanda è un racconto personale, una lunga seduta di analisi senza l’analista, una confessione a cuore aperto e senza sconti. Un viaggio strappa risate, attraverso vicende personali ed esperienze collettive, viste ovviamente attraverso la lente dell’ironia, alla ricerca della conoscenza di sé e di una certa leggerezza nell’affrontare piccole e grandi nevrosi quotidiane.

Biglietti: platea € 30,00; galleria € 25,00 più diritto di prevendita

PREVENDITE: Biglietteria Teatro Toniolo e punti vendita circuito VIVATICKET

La biglietteria del Teatro Toniolo è aperta dal martedì alla domenica dalle ore 15:00 alle ore 19:00

VENDITA INTERNET: www.vivaticket.it

TONIOLO GIOVANI: biglietto a € 2,50 per i residenti e studenti universitari nei 44 comuni della Città Metropolitana di Venezia fino ai 26 anni per gli spettacoli di prosa, dei comici e della musica da camera.

Info: www.culturavenezia.it/toniolo

www.dalvivoeventi.it