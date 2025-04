A Mestre “Terapia intensiva” di e con Chiara Becchimanzi chiude la rassegna di stand up comedy

Attrice, attivista e autrice, amata dal pubblico televisivo, teatrale e del web, dopo Terapia di gruppo e Terapia d’urto – Dio Patria e Famiglia, che hanno attraversato tutta l’Italia, Chiara Becchimanzi completa la “trilogia psicologica” con Terapia intensiva – Beata ignoranza in cartellone martedì 15 alle 21.00 al Teatro del Parco, ultimo appuntamento di In piedi – Il potere delle parole, la rassegna di stand-up comedy organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi.

Chi sa di non sapere è saggio… ma chi non sa di non sapere è beato. Beata l’ignoranza che non si fa domande, che crede a ciò che vuole, che ha paura di ciò che non conosce e odia chi non è d’accordo. Ma soprattutto beati noi che possiamo riderne, grazie a un “gioco teatrale” ironico e intelligente che coinvolge gli spettatori regalando sorprese.

Becchimanzi fa sì che sia il pubblico stesso a determinare la direzione che prenderà il discorso, in un crescendo che porta a un finale liberatorio e imprevedibile, una vera e propria rianimazione collettiva.

Biglietti: posto unico numerato € 15,00 + diritti di prevendita acquistabile sui circuiti Vivaticket e TicketOne (elenco punti vendita su www.dalvivoeventi.it).