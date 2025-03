A Mestre Tommaso Faoro gioca in casa con “Il verme solitario”

È il mestrino Tommaso Faoro il secondo protagonista, martedì 4 marzo (ore 21.00), di “In piedi – Il potere delle parole”, la rassegna di stand-up comedy del Teatro del Parco di Mestre proposta dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con Dalvivo Eventi.

Faoro, nato a Padova e cresciuto a Mestre, comico e monologhista nei teatri d’Italia e in programmi Rai e Sky, presenta Il verme solitario, un one-man-show dedicato in gran parte a cibo e alimentazione. Tra sproloqui a tema gastronomico, battute surreali e voli pindarici che spaziano dall’odio per l’avocado a opinioni controverse sulla pizza all’ananas, Tommaso Faoro racconta se stesso e i suoi confusi punti di vista all’insegna del disimpegno totale e irreversibile. Nel cast di molti programmi televisivi come “Battute?” “Quelli che…” su Rai2, “Stand Up Comedy” e “CCN con Michela Giraud” su Comedy Central, la sua comicità mescola il linguaggio classico della stand-up comedy con elementi più surreali, sempre con una dose di autoironia. Oltre a salire sul palco, è anche autore televisivo e radiofonico (Data Comedy Show, Pour Parler, Numeri Uno) e autore di rubriche satiriche per testate online e riviste. La rassegna prosegue con Horea Sas (Minimo sforzo – 25 marzo) , Nicolò Falcone (Live 2025 – 1 aprile) e Chiara Becchimanzi, a chiudere la rassegna il 15 aprile con il nuovo lavoro Terapia Intensiva.

Biglietti: posto unico numerato € 15,00 + d.p. in vendita sui circuiti Vivaticket e TicketOne (elenco punti vendita su www.dalvivoeventi.it).

Info su www.culturavenezia.it/toniolo