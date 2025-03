Lo chef Moreno Cedroni al Cinema Gabbiano per “Bob Noto: the world’s finest palate”

Giovedì 6 marzo il Cinema Gabbiano di Senigallia ospiterà una proiezione speciale di Bob Noto: The World’s Finest Palate, diretto da Francesco Catarinolo.

Si tratta di un documentario che vuol essere un omaggio alla vita e alla carriera di Bob Noto, figura iconica nel mondo della gastronomia internazionale, famoso – oltre che per il suo palato, suggerito anche dal titolo del film – da uno spirito straordinariamente innovativo.

Presentato al Newport Beach Film Festival e in anteprima torinese al Buonissima di Torino ad ottobre, il lavoro di Francesco Catarinolo racconta la carriera di Bob Noto, fotografo e gourmet, riconosciuto per la sua capacità di scoprire e valorizzare talenti culinari. Attraverso interviste esclusive con chef famosi, colleghi, amici e la sua famiglia, il documentario offre un ritratto intimo di un uomo che ha ridefinito il modo di interpretare e apprezzare il cibo, anche grazie alla sua inarrestabile curiosità per la gastronomia d’avanguardia. Il documentario rivela come Noto, scomparso nel 2017, sia stato una figura di riferimento nel mondo dell’alta gastronomia, influenzando chef e ristoranti a livello globale con il suo gusto e il suo occhio esperto.

Bob Noto: The World’s Finest Palate sarà presentato in una serie di date speciali in poche selezionate città italiane. L’appuntamento del Gabbiano è il secondo previsto in calendario, dopo l’apertura milanese, e precederà le tappe di Padova, Pordenone, Santarcangelo, Torino e Alba. Alla serata di Senigallia interverranno in sala lo chef Moreno Cedroni assieme ad Antonella Fassio, la moglie di Bob Noto, per raccontare al pubblico alcuni segreti della pellicola e del modo in cui l’hanno vissuta. Per l’occasione il Cinema Gabbiano invita tutti coloro che siano interessati all’arte della cucina ma in modo particolare i giovani, offrendo un’entrata a prezzo ridotto per gli studenti.

Info: www.cinemagabbiano.it