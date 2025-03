A Mirano “La bottega da caffè” chiude la rassegna Teatro di Primavera

Ultimo appuntamento della 11a rassegna Teatro di primavera domenica 23 marzo alle 16 al Teatro Belvedere di Mirano, alle ore 16.00, con la commedia La bottega da caffè di Carlo Goldoni nell’interpretazione della compagnia “Associazione culturale –Il Portico – Teatro Club APS”, con adattamento e regia di Gabriele Ferrarese. Si tratta di uno scherzo carnevalesco d’ambiente veneziano che ha per protagonista il caffettiere Narciso. E’ un intermezzo musicale, messo in scena a Venezia nell’anno 1736, nel quale Goldoni “saggiando” le sue mirabili qualità per le future creazioni di nuove commedie (vedasi la più celebre “La bottega del caffè”). L’intermezzo è in un dialetto ricco, fresco e vivace, il dolce linguaggio che per “parlar d’amor l’è fatto apposta”. Il caffettiere Narciso si finge un bravaccio per far fuggire spaventato e gabbato il povero Zanetto che si era innamorato di Doralice, un’ avventuriera arrivata a Venezia in cerca di fortuna.In scena: Andrea Ghedin, Marco De Cassan, Federica Pistolato, Bruno Pietro Spolaore, Lorenzo Dolfin.

Biglietto d’ingresso € 8,00 in vendita al botteghino del Teatro Belvedere, aperto il giorno dello spettacolo dalle ore 15.00.

Per informazioni: e-mail teatroclubvenezia@libero.it, organizzazione tel. +39 3356330079, tel. 0415798487.