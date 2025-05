A Murano Omaggio a Lino Toffolo del coro Le Voci della Spelonca

Murano e Roana: due luoghi distanti, ma uniti da una voce, da un’anima, da un amore profondo per la montagna e per l’umanità che la abita.

Domenica 18 maggio alle ore 16, il Teatro Lino Toffolo di Murano ospiterà una esibizione corale unica nel suo genere, dedicata proprio a Lino Toffolo, attore, musicista, poeta e amico dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Ad esibirsi sarà un coro d’eccezione, Le Voci della Spelonca, che presenterà un repertorio interamente composto da propri brani originali, scritti e cantati per raccontare la storia, la natura e i personaggi dell’Altopiano. Non canti popolari rielaborati, ma composizioni autentiche, nate dal cuore e dalla memoria di chi sulle nostre montagne è cresciuto o le porta nel cuore.

Ogni brano sarà introdotto da un breve racconto, pensato per accompagnare il pubblico in un vero e proprio viaggio emotivo e narrativo, tra le creste innevate dell’Ortigara e i profumi dei boschi di mugo, passando per storie di guerra, d’amore, di lavoro, di natura, di ironia e di nostalgia. Il tutto in ricordo di Lino, che amava la gente dell’Altipiano.

Questo concerto vuole essere un omaggio affettuoso, non celebrativo ma intimo e autentico, proprio come lui. Il pubblico sarà accompagnato lungo un percorso immaginario che racconta l’amore per la montagna, attraverso la natura, le storie e le nostre tradizioni dei nostri paesi, per poi incontrare

personaggi memorabili come el Nane, el Vecio Zampa e el Cavalaro, fino a concludersi con il racconto-ricordo della Prima guerra mondiale sull’Ortigara. Il coro è composto di 13 elementi ed è diretto dalla fondazione da Gianfranco Muraro. L’ingresso è libero.