A Piacenza Leonardo Lidi alla guida del corso di alta formazione “Bottega XNL – Fare Teatro”

È online la nuova edizione del bando per partecipare al Corso di Alta Formazione Teatrale “Bottega XNL-Fare Teatro” 2025, destinato a giovani attori e attrici italiani/e e stranieri/e di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso di un diploma di una scuola di teatro, o comunque già in possesso di una formazione specifica di base. Docente e regista del Corso sarà nel 2025 Leonardo Lidi, da tempo impegnato su riscritture di grandi classici del Teatro, dall’ultimo Il giardino dei ciliegi, tappa conclusiva di un progetto triennale su Cechov, dal 2024 responsabile della Scuola del Teatro Stabile di Torino dove si dedica alla formazione di giovani attori. Il testo scelto da Lidi per lavorare insieme agli attori e attrici che saranno selezionati e che andrà in scena a fine giugno in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia, dopo settimane di lavoro collettivo, è Baccanti di Euripide. «Nelle edizioni precedenti di Bottega XNL-Fare Teatro i Maestri Marco Baliani e Fausto Russo Alesi hanno fatto un lavoro strepitoso-– ha commentato Paola Pedrazzini, direttrice artistica di XNL Teatro e Cinema e ideatrice di Bottega XNL – Per l’edizione 2025 ho invitato come “maestro di bottega” Leonardo Lidi, allievo di Antonio Latella, che saprà scrivere in modo originale un nuovo capitolo del progetto Bottega XNL-Fare Teatro.».

“Fare Teatro” è una delle due anime di Bottega XNL, il progetto di alta formazione delle sezioni Teatro e Cinema di XNL Piacenza, il Centro per le Arti Contemporanee della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Baccanti sarà presentata in prima nazionale al Festival di Teatro Antico di Veleia nei giorni 27, 28 e 29 giugno 2025. Il numero massimo di iscritti è fissato in 20. L’iscrizione al corso è gratuita ed è previsto il collocamento e il compenso per le giornate di spettacolo.

Il corso di alta formazione teatrale si articolerà tra Piacenza e Veleia, secondo questo calendario: dal 5 al 7 maggio e dal 3 al 23 giugno a Piacenza (10.00-18.00), dal 24 al 26 nell’area archeologica di Veleia Romana, comune di Lugagnano Val d’Arda (PC). Per le iscrizioni, che scadranno il 24 marzo, visitare i siti

www.veleiateatro.com

www.xnlpiacenza.it