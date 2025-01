A mezzo secolo dalla prima esibizione al Teatro La Fenice, ’Hamburg Ballet torna protagonista dal 15 al 19 gennaio sul palcoscenico veneziano. La compagnia di ballo diretta da qualche mese da Demis Volpi, presenterà per la prima volta nella città lagunare Romeo e Giulietta, la coreografia di John Neumeier ispirata all’omonima tragedia shakespeariana e basata su musiche di Sergej Prokof’ev, che verranno eseguite dal vivo dall’Orchestra del Teatro La Fenice diretta da Markus Lehtinen. La coreografia è il balletto in tre atti con le scene e i costumi di Jürgen Rose che debuttò in prima assoluta a Francoforte il 14 febbraio 1971 – con il Frankfurt Ballet – e che venne poi riproposto nella nuova versione dall’Hamburg Ballet ad Amburgo nel 1981. Basandosi sulla tragica storia d’amore senza tempo dei due amanti veronesi, con Romeo e Giulietta John Neumeier ha dato vita a una creazione che indaga in particolare il lato umano dei personaggi shakespeariani: la loro vita interiore e lo sviluppo introspettivo che attraversano nel corso dell’opera.

Incorniciata dalla scenografia e dai costumi opulenti di Jürgen Rose, la produzione fa risorgere una Verona del Medioevo e trasporta il pubblico in un balletto carico di emozione sulla gioia di vivere e sull’amore. Questo spettacolo aggiunge un nuovo tassello alla intensa amicizia che lega il Balletto di Amburgo e il teatro della città lagunare, la sua più recente presenza risale al 2023, quando andò in scena La Dame aux camélias. Ecco il dettaglio delle repliche di Romeo e Giulietta al Teatro La Fenice: mercoledì 15 gennaio ore 19.00 (turno A); giovedì 16 gennaio ore 19.00 (turno E); venerdì 17 gennaio ore 19.00 (turno D); sabato 18 gennaio ore 15.30 (turno C); domenica 19 gennaio ore 15.30 (turno B). Fino al 15 gennaio, giorno della ‘prima’, sarà possibile inoltre sottoscrivere il nuovo abbonamento Fenice dedicato esclusivamente agli spettacoli di balletto. Questo speciale carnet della rassegna di danza comprenderà in particolare quattro titoli, due al Teatro La Fenice e due al Teatro Malibran: in quest’ultimo spazio nel mese di ottobre saranno in scena prima España della Compagnia Larreal – Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, che porterà in scena i colori e ritmi della danza bolera, poi Hashtag di Riyad Fhgani con la Pockemon Crew, una delle compagnie hip hop tra le più titolate al mondo; al Teatro La Fenice è in programma a settembre La Cenerentola di Jean-Christophe Maillot con Les Ballets de Monte-Carlo.