Dopo quasi due anni dal debutto, da dicembre “Ghost Il Musical” ha finalmente ripreso il suo tour, a lungo sospeso per pandemia, e arriva a Mestre per Carnevale il 22 febbraio con repliche in programma sino al pomeriggio del 27. Tratto dal cult movie “Ghost” l’adattamento “Ghost Il Musical”, trasposizione fedele del film vincitore di un Golden Globe per la miglior attrice non protagonista (Whoopy Goldberg) e per la miglior sceneggiatura. Sul palcoscenico si rivela fedele all’impianto narrativo del successo cinematografico, ma sposa appieno le regole del teatro. Ne sono protagonisti il fantasma di un uomo assassinato, la donna che amava in vita e continua ad amare da spirito, una strampalata medium che può restituirgli la voce e un assassino in attesa di essere scoperto e portato all’Inferno. Un thriller romantico, dove la suspense creata dai continui colpi di scena si alterna alla dimensione interiore del ricordo, una storia che indaga il senso dell’amore quando vive oltre il tempo. La forza di “Ghost Il Musical” è soprattutto nella storia. Sono gli archetipi dell’amore che non può ritornare alla fisicità terrena a generare nel pubblico fascino e inquietudine. Gli interpreti sono Giulia Sol, Mirko Ranù e Gloria Enchill.

I biglietti sono in vendita su myarteven e alla biglietteria del Toniolo da martedì a domenica, dalle ore 15.00 alle 19.00, con prolungamento di orario nel caso di spettacolo. Per informazioni chiamare il numero 3497723552. L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-contagio COVID-19 con obbligo di possesso di CERTIFICAZIONE VERDE COVID 19 (SUPER GREEN PASS).

Calendario recite:

22 febbraio ore 19.30 / 23 febbraio ore 19.30 / 24 febbraio ore 19.30 / 25 febbraio ore 21.00 / 26 febbraio – DOPPIO SPETTACOLO ore 15.30 e ore 19.30 / 27 febbraio ore 16.30