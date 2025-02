A Treviso parte “La Stanza del Cinema”, articolato progetto per la promozione della Settima Arte

Venerdì 7 febbraio alle 21, nel Teatro La Stanza di Treviso, è in programma l’evento inaugurale del progetto La Stanza del Cinema, ideato e curato da Tema Cultura e Cineforum Labirinto, cinecircolo affiliato al Cinit Cineforum Italiano, per la nascita di un nuovo spazio dedicato alla cultura cinematografica nel capoluogo della Marca. Si parte con la proiezione del film L’incredibile avventura di Mr. Holland (The Lavender Hill Mob, UK 1951, 80’) di Charles Crichton, che vede il debutto sul grande schermo di una delle più grandi attrici del secolo scorso Audrey Hepburn. Accanto a lei Alec Guinness e Stanley Holloway. Vincitore del Premio Oscar nel 1953 e inserito dal British Film Institute tra i migliori cento film britannici del XX secolo, il film di Charles Crichton narra la storia di Henry Holland, un modesto impiegato considerato onesto e integerrimo, che viene scelto per un compito molto delicato: sorvegliare un carico d’oro destinato alla fonderia della Banca d’Inghilterra. Dopo un periodo a stretto contatto con il materiale prezioso, l’onestà di Henry comincia a vacillare e desidera appropriarsi di un po’ di quell’oro. Conosce Alfred, un esperto commerciante di un souvenir, progetta con lui un piano per far uscire dall’Inghilterra la refurtiva: trasformare i lingotti della Banca d’Inghilterra in piccole e preziosissime torri Eiffel. La pellicola è un piccolo capolavoro di comicità e colpi di scena, Info e prenotazioni Cineforum Labirinto 340-7417350. Nei prossimi mesi il Teatro La Stanza intende porsi nella realtà trevigiana come punto di riferimento per chiunque desideri avvicinarsi al mondo del cinema: saranno organizzate proiezioni, rassegne, sonorizzazioni dal vivo, incontri cinematografici e corsi, in particolare la seconda edizione del Laboratorio di critica cinematografica Scrivere di cinema condotto da Paola Brunetta.