Claudio Baglioni , ha ricevuto il titolo di Ambasciatore della Bellezza, conferito dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto, alla presenza del presidente della Regione Alberto Stefani, della direttrice generale del Festival della Bellezza, Alessandra Zecchini.

Il riconoscimento, consegnato l’8 aprile presso Palazzo Balbi, dedicato alla memoria del critico d’arte Philippe Daverio, è stato assegnato al cantautore per la sua capacità di raccontare sentimenti ed emozioni attraverso storie, sonorità e metafore che, come nella tradizione dei grandi poeti, hanno segnato l’immaginario e l’anima di intere generazioni.

Il premio è promosso dal Festival della Bellezza e dalla Regione Veneto.

Baglioni sarà protagonista del festival con due concerti.

Le date previste sono il 29 e 30 giugno.

Gli spettacoli si terranno nella celebre Piazza San Marco.

Alla cerimonia erano presenti anche Alberto Stefani e Alessandra Zecchini.

Il premio è intitolato alla memoria di Philippe Daverio.

Daverio fu ideatore del festival e primo ambasciatore della bellezza.

Il riconoscimento viene assegnato ad artisti e intellettuali di rilievo.

Tra i premiati ci sono Paolo Sorrentino e Umberto Galimberti.

Sono stati premiati anche Ennio Morricone e Ornella Vanoni.

Il premio riconosce chi promuove la bellezza come valore culturale.

La motivazione celebra il talento di Baglioni nel raccontare emozioni.

Le sue opere hanno segnato l’immaginario di più generazioni.

Il tema dell’edizione del festival è il “Simbolico”.

Baglioni hClaudio Baglioni ha riflettuto sul significato della bellezza: tutti la cerchiamo perché ci fa stare bene, perché ci consola e ci illumina. Con il tempo, però, ha capito che la vera bellezza non è quella evidente e immediata, ma quella nascosta, discreta, che non tutti riescono a cogliere e proprio per questo è la più preziosa.Si dice spesso che la bellezza salverà il mondo. Forse, invece, è il mondo che dovrebbe imparare a salvare la bellezza.

Venezia è stata definita capitale mondiale della bellezza e luogo ideale per il premio.

Claudio Baglioni Ambasciatore del Festival della Bellezza – ph rominagreggio