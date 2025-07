A Treviso per GEA.25 “Una riga nera al piano di sopra” con Matilde Vigna 

Prosegue il viaggio teatrale di GEA.25 – Treviso Contemporary Theater Festival, con un spettacolo che affonda lo sguardo nella memoria collettiva e nella fragilità individuale. Giovedì 3 luglio alle ore 20.00, sul palco del Teatro Mario Del Monaco, andrà in scena “Una riga nera al piano di sopra”, un monologo scritto, diretto e interpretato da Matilde Vigna, prodotto da ERT / Teatro Nazionale. La pièce ambientata in un doppio tempo, attraverso un raffinato intreccio di narrazione, fonde due storie lontane ma unite dal tema dello sradicamento, imposto e volontario. Da un lato, l’alluvione del Polesine del 1951, che costrinse migliaia di persone a fuggire senza poter scegliere cosa salvare, e dall’altro, l’autunno del 2021, con una donna adulta alle prese con un trasloco e una separazione, che decide di portare via tutto: oggetti, ricordi, tracce di vita.

Due esperienze che si rispecchiano e si fondono, dando forma a una riflessione lucida e poetica sulla perdita, il possesso e ciò che davvero resta, e a un percorso emotivo sul senso di appartenere e di ricominciare. Il costo del biglietto è di 8€.

Al termine dello spettacolo, alle ore 21.30, seguirà il ciacoliAMO con la protagonista dell’opera, Matilde Vigna, nel Ridotto del Teatro Mario Del Monaco: un’occasione di confronto con l’artista a cui parteciperà anche chi ha seguito nelle scorse settimane il laboratorio di visione teatrale “commentiAMO” (a ingresso libero).

Il Festival continuerà poi fino al 6 luglio, con una programmazione interamente dedicata alla nuova drammaturgia contemporanea e al Premio “Giuseppe Bepo Maffioli”.



Mentre i singoli biglietti degli spettacoli sono acquistabili anche online sul sito del Teatro Stabile del Veneto, è possibile rivolgersi alla biglietteria del Teatro Mario Del Monaco per i carnet speciali realizzati per questa edizione: “abboniAMO” (cinque spettacoli a 30 euro), “GEA.under.35” (sette appuntamenti a 34 euro) e “PGBM”, un pacchetto speciale legato agli eventi del Premio Maffioli (15 euro).