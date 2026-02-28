A Treviso torna  Anatomia di un film, ciclo di lezioni di analisi di cinque grandi capolavori

A partire dal 23 marzo nell’Auditorium della suggestiva Barchessa di Villa Giovannina a Villorba, Cineforum Labirinto presenta un nuovo ciclo di lezioni dedicato all’analisi di cinque grandi capolavori del cinema. Partendo dalla visione di alcuni spezzoni, le lezioni si concentreranno sulla genesi creativa delle opere e sulle tecniche stilistiche e le scelte tematiche adottate dai registi, lasciando spazio anche ad aneddoti sulla produzione, sul cast e sull’influenza delle pellicole nell’immaginario collettivo.

I film selezionati sono “Fahrenheit 451” (1966) di Fran çois Truffaut, “Le Iene” (1992) di Quentin Tarantino, “The Wolf of Wall Street” (2013) di Martin Scorsese, “Inside Out” (2015) della Disney Pixar e una speciale lezione monografica dedicata al personaggio letterario-cinematografico di Frankenstein (1931-2025).Il corso è ideato e curato da Marco Bellano, critico cinematografico e docente di cinema presso l’Università degli Studi di Padova.

Il corso si articola in 5 incontri che si terranno di lunedì dalle ore 20.30 alle 22.30, a partire da lunedì 23 marzo 2026, presso l’Auditorium della Barchessa di Villa Giovannina, situata in Piazza Umberto I n. 21, a pochi minuti dal centro di Treviso.

La sede del corso è un auditorium attrezzato e con un capienza massima di circa 120 posti, situato all’interno del suggestivo complesso di Villa Giovannina, villa veneta circondata da un parco alberato e accessibile da un ampio parcheggio a due passi dall’edificio.