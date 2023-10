Sabato 28 ottobre alle 18.30 l’Event Pavilion al quarto piano del Fondaco dei Tedeschi ospita Radials: concerto in quadrifonia del duo elettronico LF58, al secolo Giuseppe Tillieci aka Neel, musicista e producer, e Filippo Scorcucchi, artista visivo e sonoro. La performance musicale è l’evento di finissage di Radials, l’installazione site specific nello storico fondaco cinquecentesco ideata dal Collettivo Sbagliato in occasione della Biennale Architettura. L’ingresso è gratuiito ma bisogna prenotare scrivendo a fondaco.culture@dfs.com

L’approccio di Sbagliato nel riproporre e moltiplicare una porzione della corte interna al quarto piano, insieme agli archi colorati di blu che si muovono come sommersi dall’acqua e ai riflessi del cielo che mettono in evidenza la potenza cromatica, crea uno spazio dal forte impatto visivo e concettuale. Nasce da qui l’idea del duo LF58 di tradurre tutto ciò in suono attraverso un concerto in quadrifonia che, con i suoi quattro canali audio distinti, sarà utilizzata per immergere il pubblico nell’esperienza sonora, creando una correlazione diretta con la natura fluida e onirica dello spazio e gli elementi visivi e concettuali dell’installazione.

Radials potrà ancora essere visitata fino al 10 novembre 2023.