Venerdì 27 ottobre alle ore 16 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore incontrerà il pubblico alla diciottesima edizione della Festa del Cinema di Roma. Il cineasta Premio Oscar® e Grand Prix a Cannes per Nuovo Cinema Paradiso è alla Festa con l’anteprima de Il camorrista – La serie, girata contestualmente al suo omonimo film d’esordio e mai andata in onda.

Salmo e Noyz Narcos, con la partecipazione speciale di Dario Argento, saranno protagonisti di un incontro con il pubblico in Sala Sinopoli alle ore 19. L’evento sarà preceduto dalla proiezione di un cortometraggio, scritto e diretto dal grande cineasta, affiancato dal duo YouNuts!, annunciato in occasione del lancio di “CVLT”, l’album collaborativo firmato dai due pilastri del rap italiano. Inoltre, per la prima volta, il pubblico in sala potrà vedere un inedito making of con il backstage sul set del corto, e contenuti video girati durante tutta la lavorazione del disco.

Alle ore 21.30 (Sala Sinopoli), per la sezione Proiezioni Speciali, sarà proiettato Roma, santa e dannata di Daniele Ciprì, un documentario di Roberto D’Agostino e Marco Giusti. Ripresi da Ciprì nella notte romana, D’Agostino racconta all’amico Giusti perché Roma è una città, come la sedia elettrica è una sedia. D’accordo con Vincent van Gogh (“La notte è la cosa migliore che possa accadere al giorno. La notte è più colorata”), Dago & Giusti intraprendono il viaggio al calar delle tenebre perché è di notte che si percepisce meglio il frastuono del mondo.

Alle ore 17, la Sala Petrassi ospiterà il secondo Paso Doble della diciottesima edizione della Festa che vedrà protagoniste Emma Dante ed Elena Stancanelli, rispettivamente regista e cosceneggiatrice di Misericordia, presentato fra le Proiezioni Speciali.

Alle ore 18.45, sempre in Sala Petrassi, il pubblico della Festa potrà assistere alla proiezione di Et la fête continue!, titolo della sezione Grand Public. Il nuovo film di Robert Guédiguian è la storia di una donna che si mette ancora in gioco nella politica, di suo fratello (“l’ultimo comunista”), suo figlio, la sua fidanzata e suo padre appassionato di libri. Storia d’amore, di amori, del bar “La Nouvelle Armenie”, di una città (Marsiglia, la vera protagonista del film) con la sua gente, che resiste e continua a sognare. Al centro, la splendida coppia Ariane Ascaride e Jean-Pierre Darroussin.