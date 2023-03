Sino a domenica 19 marzo nella sala S. Leonardo a Venezia è aperta la mostra di immagini di Silvia Cappelletto intitolata Penelope Donne fra lavoro e maternità. Il progetto Penelope, realizzato da Silvia Cappelletto con la collaborazione dell’associazione Amiche per la pelle, è nato dall’adesione spontanea ed entusiasta di tante donne. Le protagoniste sono, donne che aspettano un bambino e madri, lavoratrici di vari settori, dipendenti nel pubblico o nel privato, libere professioniste o autonome, tutte fotografate con i segni distintivi del proprio lavoro, la divisa o gli strumenti del mestiere, che diventano il simbolo positivo di una presenza femminile.

forte nel mondo del lavoro. “Questo progetto non vuole essere quindi solamente una “visione in rosa”, ma trasmettere attraverso le immagini il senso di una realtà complessa e in evoluzione. – spiega Silvia Cappelletto- e, infine, suggerire che collaborazione, rispetto e reciproco sostegno tra uomini e donne sono possibili, nell’ambiente familiare come in quello del lavoro”.