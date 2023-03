Zoe (Lily James) e Kazim (Shazad Latif) sono cresciuti insieme, inglese lei, pakistano lui; le loro famiglie sono separate solo da un vialetto d’accesso, elegante e tipico di alcuni quartieri londinesi.

Da grandi sono diventati: un’aspirante regista di documentari, con una madre che non vede l’ora di “sistemarla”; e un medico, cresciuto a suon di tradizioni pakistane… tanto che è convinto ma anche spinto dai genitori verso un matrimonio combinato.

Nel frattempo Zoe che sta cercando di convincere i suoi prodotturi ad assegnarle un nuovo progetto, propone loro un documentario sui matromoni combinati, una sorta di “love contractually”.

La sua idea piace.

Convinta la famiglia di Kaz, soprattutto lui, e Zoe, abitudinaria delle app di appuntamenti, può iniziare a filmare questa “pratica” di sposare una sconosciuta.

Ma ripresa dopo ripresa scatta qualcosa in Zoe e smuove la pazienz adi Kaz…

Dai produttori di Love Actually e Il Diario di Bridget Jones, scritto da Jemima Khan (autrice e produttrice di programmi televisivi come We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks , qui al suo debutto come sceneggiatrice) e diretto da Shekhar Kapur (Elizabeth, Elizabeth the Golden Edge) What’s Love deve la sua freschezza e tenerezza, ma anche malinconia, alla scintillante chimica tra i due protagonisti e ad una inarrestabile Emma Thompson.

(Il film ha ricevuto il Premio Ugo Tognazzi per la Miglior Commedia alla scorsa Festa del Cinema di Roma, che è stato consegnato dal regista da Carlo Verdone)

“Amore e intimità: le parole più usate e allo stesso tempo più fraintese del nostro vocabolario, eppure cerchiamo e ricerchiamo il vero senso di queste parole – ha dichiarato il regista – È questo che ho trovato esaltante nella sceneggiatura di Jemima. L’opportunità di esplorare queste parole in profondità, pur contenendole in una commedia romantica.E poi, come faccio sempre, lavoro con i miei attori mentre ognuno di noi esplora il significato che queste parole hanno per noi. È stato un viaggio incredibile… e ora tocca a voi, agli spettatori. Per unirvi alle nostre lacrime, alle nostre risate e alla nostra ricerca. Per voi stessi.”

What’s Love è una deliziosa e divertente commedia romantica, prevedibile quanto si vuole; ma il suo umorismo piacevole venato di agrodolce alleggerisce il cuore e fa stare bene.