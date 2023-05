A Venezia per Asteroide Amor arriva “Metamorphoses”

Nell’ambito di Asteroide Amor, rassegna promossa e ideata da Fondazione di Venezia e curata da Università Ca’ Foscari e Iuav di Venezia in collaborazione con il Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, sabato 13 e domenica 14 maggio, ore 20.00, andrà in scena a Venezia nel Teatro Piccolo Arsenale lo spettacolo “Metamorphoses”, una produzione KVS ideata a partire dalle “Metamorfosi” di Ovidio dalla regista Manuela Infante, che ne ha curato l’adattamento assieme a Michael De Cock, mentre le musiche e i suoni sono di Diego Noguera. Nel misurarsi con “Le Metamorfosi”, un libro in cui donne e ninfe, inseguite dagli uomini, vengono trasformate in pietre, acqua, animali, Manuela Infante non può chiedersi come e perché in queste storie l’“umano” venga delimitato come un luogo privilegiato per gli uomini.

In “Metamorphoses”, Infante cerca, quindi, di capire come il confine che divide l’umano dal non-umano sia fabbricato nel testo per poi decostruire questa separazione. Il suo obiettivo in questo lavoro è aprire nuovi modi di affrontare la letteratura antica. Le sue “Metamorfosi” potrebbero essere descritte come un intreccio, un’assemblea in cui tutte le voci vengono elaborate in diretta. Ne sono interpreti Hannah Berrada, Luna De Boos, Jurgen Delnae.

Biglietti da 5,00€ a 14,00€