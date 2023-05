Ex cecchino dell’esercito, passata a un clan di malviventi, dopo una tragica scoperta decide di contattare l’FBI e testimoniare contro gli ex soci. La donna è incinta, quando la figlia viene alla luce, le viene consigliato di darla in adozione perché abbia una vita tranquilla. Non può che accettare. Ma 12 anni dopo, ritorna nella vita della figlia per salvarla dalle persone che cercano per ucciderla.

Niki Caro (Mulan) dirige Jennifer Lopez (qui anche tra i produttori) in una sceneggiatura di Misha Green, Andrea Berloff e Peter Craig.

The Mother è un film spaccone, sciocco e divertente – ci siamo divertiti molto a guardarlo – è una storia d’azione muscolosa di puro intrattenimento, dove un impeccabile, e radiosa (anche le ferite di scena sono bellissime su di lei), Jennifer Lopez corre, spara, corre di nuovo, combatte a mani nude, uccide.

In un’atmosfera cupa e minacciosa, da Cuba all’Alaska, The Mother è un thriller d’azione che non riserva sorprese, ma funziona nonostante i suoi difetti perché la regista affronta il materiale a disposizione con riverenza, senza sottovalutarlo. Ed esagera, certo! Ma il risultato finale è una parabola sulla forza delle donne talmente sfacciata che se guardata senza occhio critico, ha il pregio di scacciare i pensieri della giornata.