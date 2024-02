A Venezia per Carnevale Marco Polo dialoga con Kublai Khan, imperatore dei Mongoli

Nell’ambito del Carnevale Veneziano del 2024, dedicato a Marco Polo nel settimo centenario della morte del grande viaggiatore, nella Sala Cafè Soncerto di Chirignago (Ve) da sabato 10 a lunedì 12 febbraio va in scena “Marco Polo e Kublai Khan Sulle via della Città ideale”, una storia poetica, di città e di incontri, di conoscenze e passioni, di meraviglie e delusioni. Soprattutto un racconto tutto al femminile affidato alle voci di Silvia Isandelli e di Monica Zuccon, che assieme a Salvatore Esposito ha curato adattamento del testo e allestimento dello spettacolo. E’ una suggestiva narrazione di gioco e di viaggio che, per alcuni aspetti, può essere avvicinata alle odierne migrazioni cariche di speranza. Marco mercante, con una gran voglia di conoscere, in viaggio verso la “città dei sogni”, si trova a dialogare con un accogliente Kublai Khan imperatore dei Mongoli. Lo spettatore viene immerso in un favoloso viaggio alla ricerca dello stare bene con gli altri e con se stessi. ”Marco Polo e Kublai Khan. Sulle vie della Città ideale” va in scena sabato 10 febbraio alle 21, domenica 11 alle 17 e lunedì 12 alle 21. Il prezzo del biglietto è 10,00 €. Prenotazioni segreteria telefonica 0415441839 whatsapp 3207598946