Al Cineporto di Lecce prende il via la rassegna “Brasile: dal Cinema Novo alle avanguardie contemporanee”

ll percorso proposto attraversa la regione del Nord-Est del Brasile come chiave di lettura per interrogare le trasformazioni estetiche, politiche e storico-sociali che hanno segnato la storia del Brasile.
Dall'”estetica della fame” del Cinema Novo agli approcci documentaristici del periodo post-dittatura, fino alle tensioni contemporanee del XXI secolo, la rassegna propone una selezione di opere capaci di restituire la complessità di un territorio centrale nell’immaginario cinematografico del Paese.
Il primo incontro sarà martedì 10 febbraio – alle ore 20.00 – con la proiezione del film
Vite secche di Nelson Pereira dos Santos (1963).
La rassegna, curata da Bruno Alencar dell’Universidade Federal de Pernambuco, con Alessia De Blasi e Luca Bandirali dell’Università del Salento, nasce dalla collaborazione tra Università del Salento, CINIT Spaziocineforum e Apulia Film Commission.
Le proiezioni si terranno presso il CineLab Giuseppe Bertolucci del Cineporto di Lecce, Via Vecchia Frigole, 36. Ingresso libero.
Programma completo:
https://drive.google.com/file/d/1nefazv4l_s019zuAfKxqmBoKKfQVt-bo/view