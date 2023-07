Al Lago Film Fest premiazioni dei concorsi e la maratona notturna del regista filippino Lav Diaz

Al Lago Film Fest, il festival internazionale di Revine Lago, rande attesa, infatti, per la premiazione del Concorso Nazionale prevista per domani, mercoledì 26 luglio, la sezione competitiva di Lago Film Fest dedicata ai cortometraggi di autori e/o produzioni italiane. Un’occasione per compiere un viaggio immaginato nell’Italia passata, presente e futura affrontando temi, problemi, esperienze e sfide del contemporaneo. In agenda domani anche il secondo appuntamento con i Barefoot Industry Days, un

evento di networking unico in Veneto e in Italia dedicato ai professionisti del cinema regionale, italiano e internazionale, con un ricchissimo cartellone di incontri, workshop, tavole rotonde, brainstorming di gruppo, pitch e panel ispirazionali. Tra i vari eventi della giornata previsto alle 19 l’open talk con Lav Diaz, il regista filippino e Leone d’oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2016.

La giornata di giovedì 27 luglio sarà un susseguirsi di imperdibili proiezioni e masterclass e culminerà in serata con la premiazione del Concorso Veneto, che raccoglie il meglio della produzione cinematografica della regione o dei film realizzati sul territorio. Uno sguardo sullo stato di salute del cinema nostrano ma anche un interessante spaccato sui temi e i luoghi del panorama regionale. A mezzanotte, invece, si accenderanno i riflettori dello schermo in riva al lago per la maratona notturna dedicata a Lav Diaz e al suo “From What Is Before”, un’occasione unica per entrare nel mondo dell’acclamato regista filippino.

È possibile avere accesso a tutta l’offerta del festival e non perdersi nessun evento in cartellone grazie al biglietto unico al prezzo di 16 euro.