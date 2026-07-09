Apericinema con il regista Matteo Oleotto ospite all’Arena Gabbiano e poi Extra Time

Venerdì 10 luglio arriva il secondo appuntamento stagionale con gli apericinema estivi organizzati dall’Arena Gabbiano di Senigallia per farvi conoscere da vicino i protagonisti del cinema italiano. Questa volta sarà ospite in Arena dalle ore 20 Matteo Oleotto, già noto al Gabbiano per Zoran, il mio nipote scemo, che presenterà il recente Ultimo schiaffo: il film annovera nel cast giovani interessanti e il noto Giuseppe Battiston.

Il film intreccia commedia e tragedia sullo sfondo innevato di un paesino del Friuli Venezia Giulia, dove Jure e Petra sono fratello e sorella che vivono tra i ghiacci di un villaggio isolato e ormai senza speranza, alle prese con una vita fatta di incertezze e un futuro che sembra sempre più irraggiungibile. Qualcosa sembra cambiare con la misteriosa scomparsa di un cane, Marlowe, e la promessa di una lauta ricompensa. Ma la loro ricerca diventerà ben presto un viaggio tragicomico tra espedienti leciti e illeciti, incontri assurdi e un inarrestabile effetto domino. Tra schiaffi veri e metaforici, il film finisce così per raccontare la provincia con ironia amara, mostrando però che forse può sempre esistere una via di fuga o di redenzione.

Per partecipare all’apericinema occorre prenotarsi compilando il form degli incontri di cinema direttamente sul sito www.cinemagabbiano.it, potendo così intrattenersi a lungo con l’ospite della serata, mentre nel frattempo si gusteranno i poké preparati da Fish & Ham. Per motivi logistici il numero dei posti disponibili sarà limitato, dunque il consiglio per tutti gli interessati è quello di affrettarsi a prenotare.

Il biglietto comprenderà le degustazioni e la successiva proiezione di Ultimo schiaffo, che avrà inizio alle 21.30; chi invece vuole partecipare alla sola proiezione potrà farlo acquistando il biglietto a solo 3,50 euro, a seguito dell’iniziativa nazionale Cinema revolution, che permette allo spettatore nei mesi estivi di pagare un prezzo ridotto per la visione dei film italiani ed europei.

Nel frattempo torna uno degli appuntamenti cult del Gabbiano, d’estate ma non solo: mercoledì 15 luglio sarà tempo di Extra Time, l’attesissima proiezione a sorpresa organizzata all’alba, divenuta ormai tradizionale ritrovo per tutti i fedelissimi del cinema, anche grazie all’abbondante e squisita colazione offerta al termine a tutti gli spettatori.

Questo primo Extra Time estivo – che come sempre non sarà certo l’ultimo della stagione – è programmato alle ore 6, e anche in questo caso l’emozione sarà raddoppiata dalla presenza in sala del/la regista del film, che presenterà il suo lavoro e finirà poi per commentarlo al termine, rispondendo a tutte le curiosità del pubblico presente.

Gli Extra Time continuano a rappresentare un successo consolidato, registrando puntualmente una straordinaria affluenza di pubblico. Pur mantenendo il totale riserbo sul titolo in programma, il Gabbiano resta sempre fede alle regole di base: sarà un film recente e di qualità, assolutamente inedito in città e adatto al pubblico di ogni età.

Il biglietto per assistere allo spettacolo costerà solo 6,50 euro, prezzo che comprende già la colazione a seguire con cornetti di vari tipi e bevande calde e fredde. Per questo e soprattutto per evitare la fila all’ingresso, sempre piuttosto lunga in queste occasioni, è consigliata la prenotazione. L’orario delle 6 consentirà di assistere alla proiezione in tempo per poi eventualmente iniziare la giornata lavorativa, oppure semplicemente regalarsi una bella passeggiata lungomare e magari un bel tuffo tra le onde.