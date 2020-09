Il bellunese Alessandro Padovani vince il Premio Tasca d’Oro per il Miglior Documentario della XIV edizione del SalinaDocFest il Festival del Documentario Narrativo fondato e diretto da Giovanna Taviani con Movida. Il film è stato presentato in anteprima mondiale durante l’anteprima romana del Festival all’Orto Botanico, con grande successo di pubblico. La giuria, composta da Richard Copans (Les Film d’Ici), Catherine Bizern (Cinéma du Rèel), presieduta da Jasmine Trinca, ha premiato Movida con la seguente motivazione: “Il film racconta molte storie… Quella di una donna nata sotto un albero, quella dei ragazzi che fanno della montagna il loro campo di gioco, quella degli adolescenti che dubitano del loro posto nel mondo, ma che sono legati da un’incrollabile amicizia, di quelle che uniscono dall’infanzia. Davanti alla camera del regista la giovinezza è eroica e lo spazio è propizio al racconto. Il film esita tra finzione e documentario ma Alessandro Padovani si assume il rischio del romanticismo e sviluppa una messa in scena che ci permette di condividere con i protagonisti del film un momento di grazia. Per tutte queste ragioni abbiamo scelto di assegnare il premio al film Movida”. Alessandro Padovani (1993 ) si diploma nel 2018 al CSC – Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma in Sceneggiatura e da allora scrive numerosi soggetti e sceneggiature vincendo molti premi (The Celluloid Man, Pane e Sale, Oltre il fiume, Brotherhood documentario diretto da Francesco Montagner, Ape Regina, Falsa Partenza). Nel 2020 è selezionato dalla Biennale College Teatro per giovani registi con il progetto Gratia. Movida è il suo primo documentario da regista. Il SalinaDocFest ,realizzato con il sostegno di Banca del Fucino – Gruppo Bancario Igea Banca, è entrato nel 2011 nel Calendario dei Grandi Eventi della Regione Sicilia.