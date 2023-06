Al Taobuk Festival SeeSiciliy fra astrofisica, letteratura e cinema

Ad aprire a Taormina la quarta giornata del festival Taobuk domenica 18 giugno, all’Hotel Villa Diodoro alle ore 10, sarà la tavola rotonda Space Economy. Una finestra sul futuro, in collaborazione con Thales Alenia Space e Altec e moderata da Roberto Battiston, professore ordinario di Fisica sperimentale all’Università di Trento. Interverranno alcuni protagonisti del comparto aereospaziale: Paolo Nespoli, astronauta, Walter Cugno, vice president del Dominio Esplorazione e Scienza di Thales Alenia Space, Fabio Grimaldi, presidente ALTEC, Mauro Piermaria, ufficio politiche spaziali ed aerospaziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Massimo Comparini, amministratore delegato di Thales Alenia Space, Italia.

Alle ore 11, all’Hotel Villa Diodoro, si terrà l’incontro La lezione della scienza per interpretare la realtà, in cui Roberto Battiston, dialogherà con Claudio Corbino, presidente Associazione Diplomatici, del libro L’alfabeto della natura (Rizzoli). Sempre alle ore 11, a Palazzo Duchi di Santo Stefano, la scrittrice Joyce Carol Oates, presenterà in anteprima il suo nuovo libro Babysitter in dialogo con Farah Nayeri, giornalista del New York Times in Oltre gli abissi della plutocrazia e dell’oppressione. L’incontro sarà preceduto da alcune letture dell’attrice Donatella Finocchiaro. Alle ore 12, all’Hotel Villa Diodoro, si terrà l’incontro Scrivere per non dimenticare, in collaborazione con GEMS, in cui saranno annunciati i 400 libri semifinalisti dell’edizione 2023 di IoScrittore- Sempre alle ore 12, a Palazzo Duchi di Santo Stefano, il format d’Arte contemporanea Fuori cornice che vedrà come protagonista di questa edizione Giuseppe Penone, pittore, scultore e fotografo.Alle ore 13, a Palazzo Ciampoli, si terrà la masterclass Romanzo popolare con il regista Michele Placido e la produttrice Federica Luna Vincenti. Si prosegue alle ore 15, a Palazzo Duchi di Santo Stefano, con Scrivere per immagini, masterclass che vede come protagonisti il regista Marco Bellocchio e la montatrice Francesca Calvelli Alle ore 16, sempre a Palazzo Duchi di Santo Stefano, si terrà l’incontro Dentro e fuori lo spettacolo della vita. Letteratura e cinema come specchio rovesciato del reale. Francesco Piccolo, scrittore e sceneggiatore, e Antonio Spadaro, gesuita e direttore della rivista La Civiltà Cattolica, dialogheranno sul rapporto tra letteratura e cinema Alle ore 17, a Palazzo Duchi di Santo Stefano, la masterclass Prendersi (del)le libertà con l’attrice e regista Valeria Golino e la scrittrice Annalena Benini: parleranno di Annalena Tonelli e Goliarda Sapienza, due donne libere e coraggiose.

Alle ore 18, in Piazza IX Aprile, la scrittrice Azar Nafisi, dialogherà con Barbara Stefanelli, vicedirettore vicario del Corriere della Sera, in La libertà delle libertà: il diritto all’immaginazione, un incontro sul tema della lettura come passaporto contro ogni forma di discriminazione. Alle ore 19, in Piazza IX Aprile, la scrittrice francese e Premio Nobel Annie Ernaux sarà protagonista di L’autobiografia condivisa per denunciare i vincoli sociali. Interverrà Lorenzo Flabbi, editore e traduttore italiano delle opere di Annie Ernaux. Modera Caterina Andò.Alle ore 20 in piazza IX Aprile, l’evento a cura del CNR con il patrocinio di TIM, Dalle città invisibili alle città del futuro. Omaggio a Italo Calvino Elvira Amata , Maria Chiara Carrozza,Elio Schiavo, Valentina Sumini e Francesco Priolo . Per concludere, alle 21, sempre in piazza IX Aprile, Arti e scienza, un linguaggio comune. Un viaggio dentro note numeri un secondo evento a cura del CNR. Note e numeri sono le due eliche del Dna della biodiversità, che grazie alla riscrittura dell’Articolo 9, è diventata un valore costituzionale. Come possiamo difenderlo per le nuove generazioni? Ce lo spiegherà un grande violinista, polistrumentista e compositore Alessandro Quarta, considerato dalla CCN “Musical Genius”, che risponderà in parole e musica alla scienziata Maria Chiara Carrozza. Mentre il filosofo della scienza Telmo Pievani ci aiuterà a capire come la scienza possa aiutare la difesa della biodiversità, partendo proprio dal centro siciliano del NBFC (National Biodiversity Future Center) coordinato dal CNR.

