Al Toniolo di Mestre “The living paper cartoon” con Ennio Marchetto

Sabato 12 febbraio alle ore 21,00, quarto appuntamento della stagione dei comic al teatro Toniolo di Mestre, “The living paper cartoon” mattatore Ennio Marchetto, il trasformista che gioca con i costumi che prendono vita grazie all’uso creativo della carta.

Attraverso l’uso dei costumi di carta Ennio Marchetto assume le sembianze di celebrità del calibro di Tina Turner, Marilyn Monroe, Madonna e Pavarotti, oltre ad interpretare anche artisti tuttora sulla cresta dell’onda come Lady Gaga, Arisa e Marco Mengoni. Veramente unica la velocità con cui Marchetto cambia i costumi durante lo spettacolo.Lo spettacolo nasce da una collaborazione tra l’artista e Sosthen Hennekam, un fashion designer e costumista olandese, con cui ha realizzato i personaggi di carta che danno vita allo spettacolo.

Nel 1990 il produttore inglese Glynis Henderson rimane colpito dallo spettacolo e invita Marchetto a partecipare al Fringe Festival di Edimburgo, dove ha un grande successo e si trasforma in un cult.

Nel 1999 debutta al teatro off-Broadway di New York, per poi proseguire a San Francisco e a Los Angeles. Prossimo appuntamento giovedì 17 febbraio alle 21,00 Gatta Morta con Francesca Reggiani , monologhi intensi che raccontano la realtà in cui viviamo connun occhio di rguardio per il contrasto alla disparità di genere.

Biglietti

Platea € 25,00 + d.p. – Galleria € 22,00 + d.p. – ridotto abbonati turno B € 20,00

Disponibili alla biglietteria Teatro Toniolo, nei punti vendita del circuito VIVATICKET e su www.vivaticket.it .

La biglietteria del teatro è aperta dal martedì, alla domenica solo nel pomeriggio dalle ore 15:00 alle ore 19:00. Chiuso il lunedì.