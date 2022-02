“Marry Me – Sposami” di Kat Coiro

Con “Marry Me – Sposami” Jennifer Lopez e Owen Wilson rinverdiscono – purtroppo senza vivacità – la tradizione della commedia romantica in cui tutti gli indizi sono sfavorevoli alla nascita di un amore vero e sincero, e invece…



Kat Valdez (Jennifer Lopez) e Bastian (il cantante colombiano Maluma, qui al suo debutto cinematografico) sono la coppia di artisti più glamour del momento: il loro è un successo planetario, diviso tra i palchi dei concerti, le pubblicità e la condivisione forzata di ogni momento della loro vita (o quasi) in streaming sui social media. Con una meticolosa operazione di marketing, i due decidono di sposarsi sul palcoscenico di fronte a milioni di spettatori e social-spettatori, cantando il loro nuovo successo, Marry Me. I preparativi fervono e un esercito di persone lavora per rendere la serata perfetta sotto ogni punto di vista.

Nel frattempo Charlie Gilbert (Owen Wilson) padre single e insegnante di matematica di liceo viene trascinato al concerto-evento dell’anno dalla figlia Lou (Chloe Coleman) e dall’amica Parker (Sarah Silverman).

Pochi minuti prima di salire sul palcoscenico, Kat e il mondo scoprono che Bastian ha tradito la futura moglie: in pochi minuti il video che lo mostra insieme a una assistente diventa virale e Kat decide, contro ogni logica, di salire comunque sul palcoscenico, di scegliere un fan tra la folla e di sposarlo al posto di Bastian. E la scelta cade sull’ignaro e spaesato Charlie.

Cosa potrebbe andare storto? In una vita normale tutto, ma questa è, appunto, una rom-com hollywoodiana e quindi Kat e Charlie scoprono, malgrado le loro vite così diverse, di stare bene insieme, anche se Bastian non ha del tutto rinunciato a riconquistare Kat…

Sullo sfondo di una convenzionale New York, Marry Me ha tutti gli elementi che ne fanno un onesto intrattenimento: la star che si sente “come un panda nello zoo” che si immerge nel mondo quotidiano dei comuni mortali, scopre che “passare del tempo con voi mi ha fatto sentire normale” rimanendo affascinata nello scoprire che si può essere una persona amata, prima che un “prodotto”, ancorché venerato da mezzo mondo (se a qualcuno viene in mente Notting Hill, siamo da quelle parti, ma con meno ironia).

Kat Koiro, con un passato di regia in serie televisive, si ispira alla graphic novel dal titolo omonimo di Bobby Crosby, uscita qualche anno fa, e dirige con garbo, anche se nelle quasi due ore di film trascura quel pizzico di arguzia e umorismo che ci aspettiamo in una commedia romantica: elementi che qui sono lasciati in piccoli sprazzi sulle spalle dei non protagonisti: la figlia di Charlie, Lou, l’amica Parker, il fidato manager di Kat, Colin (John Bradley) e l’assistente Melissa (Michelle Buteau).

Il film è punteggiato da numerose (orecchiabili) canzoni della cinquantaduenne Jennifer Lopez – in invidiabile forma fisica – che non ha fatto troppa fatica a calarsi nel ruolo della superstar Kat.

Una menzione speciale per i costumi di Caroline Duncan: gli abiti di scena e gli outfit della Lopez sono così eccessivi e sopra le righe da lasciare a bocca aperta (e la bottiglia riciclabile ricoperta di Swarovski vince a mani basse).