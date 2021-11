“La verità è noiosa, amico mio!” – Le conseguenze dell’amore, P. Sorrentino



Il Cinit – Cineforum Italiano organizza il corso di scrittura per il cinema “Tratto da una storia vera. Il Cinema del reale”.

Il corso è tenuto dallo sceneggiatore e regista Alessandro Padovani e si articola in 8 incontri in programma da lunedì 6 dicembre 2021 e a seguire i lunedì successivi, come da calendario, su piattaforma, con inizio alle ore 19. La durata di ciascun incontro non supera le 2 ore.

<<Oggi è sempre più importante nel cinema sapere interpretare la realtà, saper cogliere spunti e storie della realtà per un racconto contemporaneo. Questo è un corso su come riportare la realtà sulla pagina e sullo schermo, su come cercare la verità e l’essenza del nostro racconto, partendo da ciò che abbiamo attorno, la realtà >>- scrive nella presentazione Alessandro Padovani.

Dunque, un ciclo di incontri sull’arte della scrittura cinematografica: dall’idea alla scrittura, in cui verranno affrontati i principali passi per pensare e scrivere un film, concentrandosi sulla parte dell’idea, la sua ricerca e lavorazione.

La quota richiesta per partecipare al corso è di euro 180,00.

Chiunque intenda partecipare dovrà inviare all’email info@cinit.it entro il 28 novembre

*la domanda di ammissione,

*una breve autopresentazione (max 800 battute) e

*il soggetto di un cortometraggio (max 1500 battute), nonché

*un solo ulteriore elaborato a sua scelta che documenti l’esperienza già maturata nell’ambito della scrittura per il cinema. Non saranno ammessi più di 15 partecipanti.

