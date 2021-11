Venerdì 19 novembre alle ore 17.30, per il ciclo LIBER&LECTIO, alla Biblioteca Internazionale “La Vigna” sarà presentato il secondo numero del “Giornale di Agricoltura e Gastronomia”, la rivista pubblicata dalla Biblioteca e curata dal suo Consiglio scientifico. Saranno presenti Daniela Perco, antropologa e Consigliere scientifico della Biblioteca, Chiara Quaglia e Piero Gabrieli del Molino Quaglia di Vighizzolo d’Este, Danilo Gasparini, coordinatore della rivista e Presidente del Consiglio scientifico della Biblioteca, che farà da moderatore. L’appuntamento viene proposto come Living Lab del progetto europeo “Cities 2030” – Co-creating resilient and susTaInable food systEms towards FOOD2030”, a valere sul bando “FOOD 2030 – Potenziare le città come agenti di trasformazione del sistema alimentare”, nell’ambito del Programma quadro dell’UE per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020. Il progetto, incentrato sui temi dell’economia circolare e della creazione di laboratori sull’urban food, si concluderà nel 2024. Coordinato dall’Università Ca’ Foscari Venezia, “Cities 2030” vede tra i partner il Comune di Vicenza e tra i partner associati la Biblioteca “La Vigna”.

CEREALIA | GAG 02: Il secondo numero della Rivista è interamente dedicato ai cereali. Grazie ai saggi e alle ricerche di studiosi e ricercatori del settore, alle interviste curate dalla redazione e a un’ampia sezione dedicata alle fonti e alla letteratura, il tema dei cereali viene presentato sotto molteplici e interessanti aspetti, riprendendo le finalità di un’editoria ottocentesca che negli Almanacchi, nei Giornali trovava il modo di dar voce ai dibattiti, alle discussioni, ai cambiamenti in atto, allora, del mondo agricolo, ora anche in quello della gastronomia.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

In presenza: è richiesto Green Pass e prenotazione obbligatoria alla segreteria della Biblioteca Internazionale “La Vigna”: info@lavigna.it |Tel. 0444543000.

Diretta Facebook: https://www.facebook.com/bibliotecalavigna01

ULTERIORI INFORMAZIONI

Centro di Cultura e Civilta’ Contadina Biblioteca Internazionale “La Vigna”, Contrà Porta Santa Croce, 3 – 36100 Vicenza – Italy

Tel. 0444 543000 – Fax 0444 321167 / www.lavigna.it – info@lavigna.it