Alessandra Necci presenta il suo volume “La regina e l’imperatrice. Maria Antonietta e Maria Teresa. Due destini tra l’assolutismo e il dramma della Rivoluzione” all’Ateneo Veneto di Venezia

Giovedì 10 novembre alle ore 18.00 all’Ateneo Veneto di Venezia (Campo San Fantin 1897) si terrà presentazione del volume “La regina e l’imperatrice. Maria Antonietta e Maria Teresa. Due destini tra l’assolutismo e il dramma della Rivoluzione.”

Interverranno, assieme all’autrice Alessandra Necci, la Presidente dell’Ateneo Veneto, Antonella Magaraggia ed Emanuela Bassetti, Vicepresidente di Marsilio Editori. Letture dell’attrice Elena Antonello. Nel suo libro Alessandra Necci, autrice di una decina di saggi di tema storico per alcuni dei quali ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, racconta la crisi dell’Ancien Régime e la travagliata stagione della Rivoluzione francese nella ricostruzione storica di un secolo tutto al femminile. Tra interessi dinastici, equilibri interni e internazionali, scandali e campagne denigratorie, intrighi e vicende clamorose, il ritratto di due donne celebri e discusse, un affresco psicologico che ripercorre gli opposti ma intrecciati destini dell’avveduta e lungimirante imperatrice d’Austria e della figlia, regina di Francia e icona del suo tempo, travolta dalla furia rivoluzionaria.

Alessandra Necci, avvocato, ha lavorato a lungo nelle istituzioni ed è stata consigliere per le Relazioni esterne del presidente del Senato. Segretario generale della Fondazione Necci, insegna all’Università LUISS Guido Carli. Cura per Il Messaggero la rubrica settimanale “Le Donne nella Storia” e scrive per diversi giornali e riviste. Per Marsilio ha pubblicato Il prigioniero degli Asburgo. Storia di Napoleone II re di Roma (2011, 2020 edizione tascabile), Re Sole e lo Scoiattolo. Nicolas Fouquet e la vendetta di Luigi XIV (2013, Premio Fiuggi), Il Diavolo zoppo e il suo Compare. Talleyrand e Fouché o la politica del tradimento (2015, finalista Premio Acqui Storia), Isabella e Lucrezia, le due cognate. Donne di potere e di corte nell’Italia del Rinascimento (2017, sei edizioni, Premio Boccaccio 2018, Premio Minerva 2019), Caterina de’ Medici. Un’italiana alla conquista della Francia (2019, Premio Biagio Agnes 2020), Al cuore dell’Impero. Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere (2020, Premio Comisso, Premio Internazionale di Letteratura Città di Como).