#VivaVetro! è il titolo della quinta edizione di The Venice Glass Week, il festival internazionale che la città di Venezia dedica all’arte vetraria e che quest’anno si svolgerà dal 4 al 17 settembre. Il festival, che è aperto a mostre, installazioni, spettacoli, conferenze, workshop, visite guidate, cene a tema, attività per bambini e molto altro, durerà quattro giorni in più rispetto alle passate edizioni per via dell’emergenza sanitaria: diluire gli eventi in più giorni permetterà al pubblico di partecipare in totale sicurezza.

Per iscriversi basta compilare e inviare entro il 9 aprile il “Modulo di partecipazione” che si trova al seguente link: https://www.theveniceglassweek.com/it/iscrizioni/ . Al medesimo link si possono reperire, inoltre, ulteriori informazioni di carattere generale su The Venice Glass Week e le condizioni di partecipazione. L’iscrizione è assolutamente gratuita, così come non sono previste quote di partecipazione. Chiunque intenda proporre eventi o progetti legati al vetro artistico può usufruire di questa opportunità.

Le domande di adesione saranno vagliate dal Comitato Scientifico presieduto dalla storica del vetro veneziana Rosa Barovier Mentasti e composto da un team di esperti del settore internazionali, tra cui quest’anno Rainald Franz e Susanne Jøker Johnsen.

Rilevante, infine, è la collaborazione stretta per questa edizione con Homo Faber: Crafting a more human future, evento dedicato all’artigianato che si terrà sull’Isola di San Giorgio Maggiore dal 9 al 26 settembre 2021.