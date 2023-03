BLACKWATER NIGHT lunedì 27 marzo dalle 23.00

Una serata speciale per gli amanti del genere southern gothic-horror, alla vigilia dell’uscita di Pioggia, l’ultimo libro della saga in sei volumi scritta da Michael McDowell. Dalle ore 23.00 fino allo scoccare della mezzanotte, nelle Feltrinelli di Milano Buenos Aires, Roma Appia, Genova via Ceccardi, Bologna piazza Ravegnana, Firenze RED piazza della Repubblica e Bari via Melo, due attrici accompagneranno i lettori nell’atmosfera soprannaturale dell’Alabama ricreando un dialogo tra le due indimenticabili protagoniste femminili della saga: Mary-Love Caskey ed Elinor Dammert.

Al termine della lettura sarà possibile acquistare, in anteprima, il sesto volume della saga con uno speciale timbro in ricordo della serata e ricevere in regalo un’illustrazione inedita e da collezione realizzata su cartoncino A3 dall’artista spagnolo Pedro Oyarbide, creatore di tutte le copertine dei libri della saga. Pioggia. Blackwater VI. 1958. Gli anni passano, tra ricevimenti fastosi, unioni insolite e rivelazioni travolgenti, ma non portano quiete per i membri della famiglia Caskey. Dopo l’età dell’oro, ritornano giorni foschi. Qualcosa di terribile incombe su Perdido, i suoi abitanti e i suoi fiumi. Il tempo delle profezie è ormai giunto. La BLACKWATER NIGHT è uno degli appuntamenti imperdibili di FANTASYLAND, l’iniziativa dedicata ai mondi fantastici che Librerie Feltrinelli esplora fino al 9 aprile attraverso una proposta bibliografica dedicata, promozioni ed esclusive disponibili nelle Librerie e online e un vivace palinsesto di incontri realizzati in partnership con Lucca Comics & Games, il community event più significativo d’Europa. Scopri di più e consulta il calendario di tutti gli appuntamenti su: www.lafeltrinelli.it/fantasyland.