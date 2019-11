Mercoledì 27 novembre 2019, alle 20.30, al Teatro Ca’ Foscari va in scena Come Bach suonato su un bicchiere per un istante, monologo ispirato alla vita e alle opere di Wislawa Szymborska. Scritto, diretto e interpretato da Silvia Piovan. Direzione tecnica Roberto Barcaro.

Silvia Piovan, appassionata lettrice della poetessa polacca, porta in scena un monologo che intreccia teatro e poesia. Il personaggio narrante sarà Malgosia, un’amica d’infanzia della poetessa. Un Atto Unico in cui si alternano momenti narrativi – che restituiscono frammenti della vita della poetessa a partire dall’infanzia – a momenti in cui prendono vita le poesie. Il tono ironico, leggero e divertito, in sintonia con la scrittura di Szymborska, affiorerà dai frammenti di vita narrati da Malgosia, mentre i pensieri della poetessa (l’interrogarsi sulla vita e sulla morte, sull’amore e sul ruolo del poeta e della poesia) si manifestano nelle poesie, in uno spazio “sospeso”, dove la parola si fa corpo oltreché voce. Progressivamente lo spettatore perde il confine tra racconto e poesia. I versi sciolti della poetessa si confondono e mescolano, come frasi di un monologo teatrale vero e proprio.

Il pubblico diventa testimone diretto della vita di una donna che, tra i fumi delle sigarette, i naufragi di coppia e le ristrettezze economiche, matura la sua produzione poetica. Fino ad arrivare al suo apice, tutto racchiuso in quel toccante “non so”, nel discorso tenuto all’Accademia di Stoccolma il 7 dicembre 1996 durante la cerimonia per il conferimento del premio Nobel per la Letteratura.

Scrive l’attrice Silvia Piovan: «Wislawa Szymborska è stata una delle più importanti e significative voci del Novecento in poesia. Premio Nobel nel 1996, è scomparsa nel febbraio 2012. Sin da ragazza Wislawa Szymborska sognava di diventare una scrittrice affermata. La natura ha voluto darle il talento di condensare in versi pagine di romanzi e racconti. Nelle sue parole rivive la Storia, ma soprattutto la vita di tutti noi che riacquista in versi un significato universale».

I biglietti si acquistano il giorno dello spettacolo dalle 19 alle 20 presso la biglietteria del Teatro Ca’ Foscari a Santa Marta, Dorsoduro 2137, Venezia.

Si consiglia vivamente la prenotazione all’indirizzo prenota.teatrocf@unive.it

Foto di Giorgia Chinellato.