È con un’attesissima cerimonia di chiusura nella gremita Sala Civica “Unione Europea” di Ponte San Nicolò che si è conclusa questa 12ma edizione di Corti a Ponte, festival internazionale di cortometraggi svoltosi negli scorsi giorni tra i comuni di Padova, Legnago e Ponte San Nicolò. A concludere un’edizione che ha visto una grossa partecipazione da parte del pubblico (e soprattutto da parte dei più giovani) è stata l’assegnazione dei premi da parte della giuria, composta quest’anno dalla sceneggiatrice e regista Mariachiara Manci, dal filmmaker Marco Zuin, autore di cortometraggi e documentari sociali e da Marco Trevisan, organizzatore di Euganea Film Festival. Ad aggiudicarsi il premio come miglior corto di fiction è stato il sudcoreano Ggobugi, di Hujung Kim, apprezzato dalla giuria per la delicatezza con cui ha saputa affrontare un tema come l’elaborazione del lutto «tratteggiando attraverso piccoli semplici gesti i movimenti dell’anima della protagonista, il cui dolore viene progressivamente svelato allo spettatore», per citare le motivazioni ufficiali.

Di seguito tutti i premi assegnati per categoria:

Premio al miglior corto di finzione – “Ggobugi (Squirtle)” di Hujung Kim(2018 – Corea del Sud – 8 min)

Premio al miglior corto di animazione – “Etreintes (Embraced)” di Justine Vuylsteker (2018 – Canada – 5 min)

Categoria “family friendly” “Catherine” di Britt Raes (2016 – Belgio – 12 min)

“Miglior corto ponte” va a “Neko No Hi (Cat Days)” di Jon Frickey (2018 – Germania, Giappone – 11 min)

Menzione speciale della giuria – “Teoria Zakata (The theory of sunset)” di Roman Sokolov (2017 – Russia – 9 min)

Due i premi assegnati all’interno del Festival della Lentezza, festival nel festival fatto di incontri, workshop e laboratori all’interno della rassegna:

“Premio Lentezza” – “Piat Minut Do Moria (Five minutes to sea)” di Natalia Mirzoyan (2018 – Russia – 7 min)

Premio speciale della Giuria – “Severino (Severino)” di Gastón Calivari (2017 – Argentina – 15 min)

L’edizione di quest’anno era particolarmente attenta a giovani e giovanissimi, con la sezione “concorso internazionale 3.20” dedicata a corti realizzati da bambini e ragazzi dai 3 ai 20 anni.

categoria 3-7 anni: premio giuria junior (composta da giuratini di 5 anni) – “Mica-tica (Kitty-birdie)” di FKVK Zaprešić (Croazia – 2 min)

categoria 3-7 anni: premio giuria senior – “Storia di una giraffa (Story of a giraffe)”dell’Associazione di famiglie adottive “Ci vuole un villaggio” (Italia – 2 min)

categoria 8-10 anni: premio giuria junior – “Ninna nanna oltre il mare (Lullaby over the sea)”dell’Istituto Comprensivo di Vedelago, Treviso

categoria 8-10 anni: premio giuria senior – “Dome, slatki dome (Home, sweet home)”di FKVK Zaprešić

categoria 11-13 anni: premio “Giuria junior di Roncaglia” – “Skytten (The Shooter)” di Station Next (Danimarca – 4 min)

categoria 11-13 anni: premio giuria junior – “With my heart” di Alikianos Junior High School (Grecia – 8:30 min)

premio CIAS – “Oorlogskronieken (Chronicles of War)” diKidscam (Belgio – 13 min)

premio del pubblico – “Oorlogskronieken (Chronicles of War)” diKidscam (Belgio – 13 min)

Il concorso 48 ore, sfida dove veniva chiesto ai peartecipanti di creare un cortometraggio dal nulla in due giorni, è stato vinto da “4’ E 49”” della Troupe Marmara «per la capacità di integrare gli elementi dati ed ottenere una narrazione fluida ed organica; per la regia semplice ma efficace ed una buona recitazione» con una menzione speciale per “Professione reporter” di Zwischenberg Channel.

Il concorso colonne sonore è stato invece vinto da Simone Alicata di Terni, che ha composto il nuovo tema ufficiale della kermesse padovana.

Per informazioni su tutti i vincitori e foto ufficiali consultare il sito: https://www.cortiaponte.it