Venerdì 5 settembre a Bregnano (CO) alle ore 21 nella Sala Polifunzionale si svolgerà l’evento “Dal Telegiornale fino a qui – La mostra del Cinema di Venezia raccontata tra ieri e oggi”. Saranno proiettati due documentari: il primo, realizzato da Fabio Rossi “Il cinema…niaco” e Maria Rosa Radice, ripercorre le fasi salienti della storia della Mostra, dalla nascita nel lontano 1932 agli anni ’80 del secolo scorso.

Il periodo successivo, fino ai giorni nostri, e’ l’oggetto del documentario del giovanissimo Stefano Faverio, cinefilo e critico di cinema.

L’incontro si chiude con l’intervento del critico Franco Melis che interverrà sul tema “Andreotti e Orson Welles alla Mostra del Cinema”.