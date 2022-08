A “Night” di Ahmed Saleh il premio per il miglior film della 7a edizione di Zabut

A Zabut Festival Internazionale di cortometraggi di animazione il premio per il miglior film è andato a “Night” del palestinese Ahmed Saleh; “un’opera capace di imporsi fin dal primo sguardo per la sua potenza emotiva e immaginifica, e per la notevole maturità artistica, tecnica ed espressiva” è la motivazione della giuria degli esperti composta da Elena Chiesa, Eric Rittatore e Cristiano Travaglioli.

La giuria ha voluto pure conferire tre menzioni speciali, per sottolineare la grande qualità delle opere selezionate e presentate durante la manifestazione: “Ailin en la luna” di Claudia Ruiz (ARG), “Your bad Animals” di Ido Shapira e Amit Cohen (ISR), e “Yalla!” di autori vari (FRA), mentre per la migliore colonna sonora originale vince “The night Watch” di Julien Regnard (BEL).

Il “Premio Cinit – Cineforum Italiano” è andato al corto “Promised Land” di Andrea Pierri (ITA, 2021), l’opera che all’interno del festival ha meglio rappresentato i valori della solidarietà e dell’inclusione. Il film ci immerge in una realtà che riguarda tutti, quella delle diverse centinaia di persone che ogni giorno rischiano la vita nel Mar Mediterraneo per raggiungere le coste meridionali dell’Europa, la nuova Terra Promessa. Ma il mare, che un tempo si apriva per consentire il transito di questi immigrati, ora si chiude con indifferenza sulle storie e le vite di innumerevoli vittime. La giuria, composta da Antonella Casablanca, Angela Tosto, Matteo Franchetti e presieduta da Orazio Leotta, ha espresso le seguenti motivazioni: “Per averci ricordato che storicamente il mare è sinonimo di libertà e non di chiusura; e per la necessità, nell’animo di tutti noi, di un ritorno alla “filoxenia”, in cui storia e aspettative di vita migliore di uno straniero vadano supportate e non soffocate nella profondità dei mari”.

Il festival ha presentato 27 cortometraggi provenienti da 17 nazioni con 11 prime italiane e una mondiale. Numerosa la partecipazione del pubblico in tutte le serate, composto anche da moltissimi giovani, e grande soddisfazione da parte dell’Associazione Taglio di Rema presieduta dal regista Nello Calabrò che ha trovato a S. Teresa di Riva una location adatta all’alto livello della manifestazione grazie alla collaborazione e ospitalità dell’Amministrazione Comunale.